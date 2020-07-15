صدور بیش از ۸۳ هزار جلد سند مالکیت روستایی و شهری در کرمانشاه

جعفر نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تهیه و بازنگری طرح هادی اظهار کرد: استان کرمانشاه دارای یک‌هزار و ۷۱۵ روستا بالای ۲۰ خانوار است که از ابتدا تا پایان سال قبل نقشه یک‌هزار و ۹۴۸ روستا تهیه شده است.

وی افزود: از این تعداد یک‌هزار و ۷۱۵ روستا بالای ۲۰ خانوار است، بنابراین نسبت بهره‌مندی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان برابر ۱۰۰ درصد است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه تصریح کرد: از ابتدا تا پایان سال گذشته بازنگری طرح هادی در ۲۸۷ روستا به انجام رسیده که از این تعداد ۲۹ روستا بازنگری شده است.

این مسئول درباره اجرای طرح هادی عنوان کرد: سال قبل در ۹۱۸ روستا اجرای طرح هادی به انجام رسیده که از این تعداد ۸۶۷ روستا بالای ۲۰ خانوار است، بنابراین نسبت بهره‌مندی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان برابر شاخص کشوری (۵۱ درصد) است.

نصوری گفت: برای به‌سازی معابر ۹۳ پروژه از محل اعتبارات استانی و متوازن مبلغ ۲۳۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال اعتبار مصوب شد که مبلغ ۷۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون ریال اعتبار تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرای طرح هادی شامل تخریب، اجرای زیرسازی و روسازی، جدول‌گذاری، پیاده‌روسازی و جداره‌سازی در دست اقدام است، خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات ملی تعداد هشت پروژه با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال مصوب شده و با تخصیص ۱۰۰ درصدی، شامل تخریب، اجرای زیرسازی و روسازی، جدول‌گذاری، پیاده‌روسازی و جداره‌سازی در حال انجام است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه عنوان کرد: از محل اعتبارات ملی (ماده ۱۰) مبلغ ۱۴۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جهت رفع مخاطره ۳۵ پروژه آسیب دیده از سیل مصوب شده و با توجه به تخصیص ۱۰۰ درصدی، عملیات اجرای دیوارسازی، زیرسازی و روسازی، جدول گذاری، پیاده روسازی و احداث کانال در حال انجام است.

نصوری گفت: از محل اعتبارات استانی (ماده ۱۲) تعداد ۲۰ پروژه با اعتبار مصوب ۲۶ میلیارد ریال و تخصیص ۲۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال، در دست انجام است.

این مسئول درباره پروژه قیر رایگان افزود: از ابتدای تخصیص قیر رایگان در سال ۱۳۹۴ به استان تا پایان سال ۱۳۹۷ در ۳۰۹ روستا آسفالت انجام شده است، همچنین از محل اعتبارات بند ه تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (قیر رایگان) مبلغ ۱۲۴ میلیارد ریال برای آسفالت ۴۴ روستا به استان اعتبار اختصاص داده شده است که تا این تاریخ آسفالت ۳۲ پروژه به اتمام و مابقی در دست انجام است.

وی درباره صدور سند نیز گفت: تاکنون تعداد ۸۳ هزار و ۴۲۸ جلد سند روستایی و شهری صادرشده که از این تعداد ۷۶۷ جلد آن مربوط به سال قبل است.