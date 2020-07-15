دستگاه قضایی با برهم زنندگان امنیت عمومی بدون اغماض برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان ظهر چهارشنبه با حضور دادستان مرکز، فرمانده نیروی انتظامی و مسئولان قضائی استان از روند اجرای طرح ارتقا امنیت استان بازدید کرد.

حجت الاسلام نورالله قدرتی در جریان این بازدید گفت: برقراری امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضائی و نیروی انتظامی است و بدون شک این دو دستگاه در راستای برقراری امنیت در جامعه و برقراری احساس آرامش و رضایت در میان شهروندان با جدیت هر چه تمام تر با عاملان توزیع و فروش مواد مخدر و هنجار شکنان و کسانی که به هر نحوی بخواهند برای شهروندان ایجاد مزاحمت و قصد اختلال در نظم عمومی را داشته باشند، برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: یکی از عواملی که موجب می‌شود تا امنیت روانی و اجتماعی جامعه آسیب ببیند بحث سرقت است و بیشترین ورودی پرونده‌های دستگاه قضائی از حیث تعداد در پرونده‌های کیفری بحث سرقت‌های خرد است.

مقام ارشد قضائی استان افزود: به منظور افزایش امنیت عمومی، پاکسازی نقاط آلوده و مبارزه با سرقت‌های خرد و برخورد با هنجارشکنان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، طرح ارتقا امنیت اجتماعی فاتح و ناامن سازی محل‌های خرید و فروش اموال مسروقه در دو منطقه آلوده و جرم خیز شهرستان قزوین به مرحله اجرا گذاشته شد و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این طرح را در سراسر استان اجرایی کنیم.

وی گفت: امیدواریم با اجرای این طرح امنیت در جامعه پایدارتر و مردم نسبت به دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به عنوان خدمتگزار مردم امیدوارتر شوند.