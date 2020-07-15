امیدی به شیخ نشینان گوش به فرمان آمریکا برای کمک به لبنان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی آورده است: به نظر می‌رسد که کشورهای حوزه خلیج فارس که لبنان برای خروج از بحرانی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند به آنها متوسل شده است، گوش به فرمان آمریکا هستند.

این رسانه می‌نویسد: با وجود سیگنال‌های مثبتی که لبنانی‌ها از قطری‌ها و کویتی‌ها دریافت کرده اند؛ اما شواهد حاکی از آن است که انتظارات لبنانی‌ها زیاد است زیرا کل کمکی که آنها ممکن است به لبنان بدهند در حد انسانی است و از کمک مالی خبری نخواهد بود.

الاخبار در ادامه به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مبادلات تجاری با لبنان و فروش فرآورده‌های نفتی به این کشور در ازای دریافت لیره لبنان اشاره کرده و آورده است: دولت لبنان هنوز پاسخی به پیشنهاد ایران نداده است اما موضع کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه کویت و قطر در قبال بحران لبنان مبهم است. مسئولان قطری به مقامات لبنانی گفته اند که سپرده گذاری و کمک مالی در کار نخواهد بود؛ اما آماده کمک به بیمارستان دولتی بیروت، خرید محصولات کشاورزی و امکان مشارکت در برنامه دولتی برای خانواده فقیر را دارند. کویت هم اقدامی فراتر از قطر انجام نداده است جز اینکه به شهروندان خود توصیه کند که به لبنان پس از بازگشایی فرودگاه‌ها سفر کنند که این هم تا عربستان پیش قدم نباشد، احدی دست به این اقدام نخواهد زد.

این رسانه لبنانی نوشت: برخی از لبنانی‌ها انتظاراتی در سطح عالی دارند که غیرواقعی است زیرا تصمیم دولت آمریکا در منزوی کردن لبنان است و احدی این قاعده را زیر پا نخواهد گذاشت. هر چند که برخی منابع از دیدگاه مثبت قطر و کویت در قبال کویت خبر داده اند.

الاخبار در ادامه گزارش داد: حسان دیاب نخست وزیر لبنان همچنان به کشورهای خلیج فارس امید دارد؛ اما از اینکه برخی طرف‌ها در داخل لبنان مانع از این کمک‌ها می‌شوند، گلایه کرد و گفت: « چطور ممکن است که احدی وطنش را در حال فروپاشی ببیند و راه نجات کشور را سد کند چطور ممکن است که احدی وطنش را در حال فروپاشی مشاهده کند و راه نجات کشور را سد کند. برخی گزارش‌ها از مانع تراشی افرادی از داخل لبنان حکایت دارد و اینکه تماس‌هایی در جریان است که کشورهای عربی که مایل به کمک به لبنان هستند را قانع کنند که کمکی نکنند. ما از برادران در کشورهای عربی شنیده ایم که تماس‌هایی با آنها از سوی سیاستمداران لبنانی شده است و این خجالت آور است».

این رسانه می‌نویسد: برخی منابع وزارتی این را مبالغه می‌دانند که طرف داخلی این توان را برای مانع تراشی داشته باشد زیرا این موضع یعنی کمک کشورهای عربی به لبنان در گروه چراغ سبز واشنگتن است.