کیت پایش درمان سرطان ساخته شد/ رصد سلولهای سرطانی حین شیمی درمانی

مهدی رحمانیان، مدیر یک تیم استارت آپی تولیدکننده کیتهای CTC برای شمارش سلولهای خونی مبتلایان به سرطان حین درمان در پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما موفق شدیم کیتهایی را طراحی کنیم که سلولهای توموری در گردش خون را از نمونه خون بیمار مبتلا به سرطان جدا کنیم.
وی با بیان اینکه با استفاده از این کیتها میتوان میزان افزایش سلولهای خونی بیمار را پایش و مونیتور کرد، افزود: در حال حاضر زمانیکه یک بیمار تحت شیمی درمانی است تا بعد از یک پروسه ۱۲ جلسهای نمیتوان میزان پیشرفت یا پسرفت بیماری در بدن فرد را پایش کرد اما به واسطه این کیت بعد از جلسه دوم -سوم این امر امکان پذیر است.
وی افزود: در واقع بافتی که به عنوان بافت سرطانی در بدن بیمار است بعد از عمل جراحی ممکن است عود کند و این کیت از عود مجدد جلوگیری میکند و یا احتمال آن را کم میکند.
مدیر یک تیم استارت آپی تولیدکننده کیتهای CTC برای شمارش سلولهای خونی مبتلایان به سرطان حین درمان ادامه داد: اگر کمتر از یک میزانی بود، نشان میدهد شیمی درمانی پاسخ میدهد.
رحمانیان خاطر نشان کرد: در حال حاضر امکان مانیتور کردن بیماران حین شیمی درمانی امکان پذیر نیست که این امر مشکلاتی در پی دارد؛ به عنوان مثال بعد از یک پروسه شیمی درمانی ممکن است تومور در بدن بیمار متاستاز کند از این رو اگر با این کیت مشخص شود که شیمی درمانی تاثیری ندارد فرد میتواند شیمی درمانی را ادامه ندهد.
مدیر این تیم استارت آپی عنوان کرد: در واقع بافتی که به عنوان بافت سرطانی در بدن بیمار است بعد از جراحی مشخص نیست که بزرگ میشود یا کوچک که با این کیتها قابل تشخیص است؛ البته روشهایی مانند پت اسکن و پت سی تی وجود دارند ولی استفاده از این روشها برای بعد از پروسه شیمی درمانی است.
وی با اشاره به مخاطب این کیتها گفت: انکولوژیست ها، آزمایشگاهها و مراکز درمانی میتوانند از این کیتها استفاده کنند؛ همچنین این کیت در درمانهای رادیو تراپی، سلول تراپی، ایمنی درمانی و… مرتبط با سرطان قابل استفاده است.
مدیر یک تیم استارت آپی تولیدکننده کیتهای CTC برای شمارش سلولهای خونی مبتلایان به سرطان حین درمان با بیان اینکه این کیت ساخته شده گفت: بعد از ۶ ماه گذراندن کلینیکال ترایال میتوانیم آن را به تولید انبوه برسانیم.
وی با اشاره به ویژگیهای این محصول گفت: کیتهایی که در سایتهای خارجی هستند قیمت بالایی دارند و کیفیت و دقت کیتهایی که طراحی کردهایم را ندارند.
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