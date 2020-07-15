به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در نشستی که بعد از بازدید از مؤسسه فرهنگی هنری ناجی هنر برگزار شد ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) اظهار داشت: با توجه به امکانات و بضاعت موجود خوشبختانه کارهای مناسبی در این مجموعه صورت گرفته است.

فرمانده ناجا تصریح کرد: از زحمات همه عزیزان در مؤسسه فرهنگی هنری ناجی هنر و سردار "نوریان"؛ معاون اجتماعی ناجا و همچنین مدیر این مؤسسه به دلیل انتظارات به حقی که انجام شده تشکر می‌کنم؛ هر چند بایستی الزامات برآورده شود.

وی خاطر نشان کرد: مهم‌ترین نیازهای این مجموعه به چهار بخش شامل؛ مکان، ساختار، احداث شهرک سینمایی پلیس و حمایت‌های معنوی و مادی تقسیم می‌شود.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور گفت: بنده اعتقاد دارم بایستی شهرک سینمایی پلیس احداث شود تا فیلمسازان بتوانند با استفاده از تجهیزات و امکانات نیروی انتظامی و بستری که برایشان فراهم می‌شود بهتر از پیش به تولید آثار فاخر هنری در این عرصه بپردازند.

سردار اشتری با تاکید بر نقش مهم رسانه به خصوص در مقطع زمانی کنونی یادآور شد: نقشی که معاونت اجتماعی ناجا می‌تواند در این مجموعه داشته باشد این است که در قالب هنر، پلیسی را به تصویر بکشد که در کنار مردم است و همچنین به واهمه و خوفی که مجرمان باید با مشاهده پلیس در آنها ایجاد شود، بپردازد.

رئیس پلیس کشور خاطر نشان کرد: اثری که یک فیلم فاخر از پلیس ارائه می‌دهد بسیار تاثیرگذارتر از هر کار دیگری است؛ قدرت رسانه امروز، قدرت برتری است و هر مجموعه‌ای این ظرفیت و توانمندی را داشته باشد خیلی راحت می‌تواند اهداف خود را در قالب هنر به مخاطب ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه بایستی از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه که نگاه مثبتی به پلیس دارند به عنوان یک فرصت استفاده کرد، گفت: با پوشش به موقع و صحیح اخبار و یا ساخت فیلم سینمایی و سریال فاخر، انیمیشن، موشن گرافی، کلیپ و … می‌توان در راستای این فرهنگ سازی و آموزش صحیح رفتاری مردم برای پیشگیری از وقوع حادثه یا حتی جرم بهره برد.

سردار اشتری با بیان اینکه در تولیدات هنری بایستی اقتدار، هوشمندی، محبوبیت، رأفت و مهربانی، مردمی بودن پلیس با رعایت شئونات اسلامی مدنظر و مورد توجه باشد، افزود: اگر در نیروی انتظامی افرادی هستند که دارای توانایی، استعداد و دانش لازمه برای حضور در آثار هنری می‌باشند بایستی استفاده از این افراد در اولویت باشد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه در ساخت آثار هنری باید به مسائل روز که برای مردم پیش آمده مانند شیوع ویروس کرونا بیشتر توجه شود، عنوان داشت: یکی از این مسائل مهم توجه به سبک زندگی ایرانی، اسلامی پلیس است که در این راستا می‌توان از هنرمندان متدین نیز استفاده بهینه و یاری جست.

فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: بحمدالله مؤسسه ناجی هنر توانسته است طی دو دهه فعالیت خود، به مجموعه‌ای حرفه ای، کارآمد و اثرگذار در عرصه تولیدات رسانه‌ای تبدیل شود؛ این مؤسسه در خدمت فیلم سازان محترم بوده و هست و تاکنون کمک بزرگی به آنها در تولید آثار هنری بویژه گونه پلیسی کرده است.

سردار اشتری در خاتمه گفت: به تصویر کشیدن نقش و جایگاه واقعی پلیس، مأموریت‌ها و خدمات متنوع آن همچنین ارتقا فرهنگ نظم وامنیت، بالا بردن احساس امنیت در جامعه، معرفی پلیس مقتدر، هوشمند، مردمی و خدمتگزار، از اهداف اصلی شکل گیری مؤسسه ناجی هنر بوده است.