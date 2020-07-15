پیگیری جذب نیروی انسانی در مراکز درمانی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان سالاری عصر امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تقویت زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: طی چند ماه گذشته با شیوع ویروس کرونا بسیاری از نقاط ضعف حوزه بهداشت و درمان گیلان نمایان و امکانات و اعتبارات خوبی جذب شد.

وی به پیگیری‌های انجام شده برای جبران عقب ماندگی در حوزه بهداشتی استان گیلان اشاره کرد و افزود: در همین راستای دیدارهایی با مسئولان ارشد وزارت بهداشت و درمان انجام شده و موارد مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی گیلان بیان شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه داد: پیگیری جذب نیروی انسانی ازجمله پرستاران فعال در زمان کرونا و افزایش اعتبارات درمانی از جمله مواردی است که در این دیدارها به آنها اشاره شده است.

وی با تخصیص دو دستگاه سونوگرافی و یک دستگاه CT اسکن به ناوگان تشخیص پزشکی گیلان از سوی هیأت امنا صرفه جویی ارزی اشاره کرد و ادامه داد: یک دستگاه سونو گرافی به بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا، یک دستگاه سونو گرافی به بیمارستان رسالت ماسال و یک دستگاه CT اسکن نیز به یکی از بیمارستان‌های مرکز استان اختصاص پیدا کرده است.

سالاری افزود: ۱۵ دستگاه ونتیلاتور، دو دستگاه الکترو شوک، دو دو دستگاه الکتروکاردیوگراف، ۱۵ دستگاه مانیتورینک علائم حیاتی، دو دستگاه مانیتور سانترال، یک دستگاه رادیولوژی پرتابل و ۱۰ دستگاه ساکشن نیز از هیأت امنای صرفه جویی ارزی اخذ شده است.