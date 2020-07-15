دکتر شهرام حبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۸ مورد بستری جدید به علت ابتلاء به ویروس کرونا در استان اردبیل گزارش شده که این آمار ابتلاء از آغاز موج دوم کرونا در استان بی سابقه است.

وی با اشاره به این‌که تعداد کل بستری‌های مبتلا به کرونا در استان اردبیل ۲۷۴ نفر است، افزود: از این تعداد ۴۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند و ۳۴ مورد ترخیص و ۶ مورد فوتی طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی استان ثبت شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با ابراز نگرانی و تأسف از افزایش آمار فوتی‌ها تصریح کرد: در روزهای اخیر افزایش تعداد مبتلایان در پرسنل پرستاری و پزشکی را شاهد هستیم و با این فرسایش نیرو، فشار مضاعفی به سیستم بهداشت و درمان وارد می‌شود لذا از مردم شریف استان درخواست توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی را داریم.

دکتر حبیب زاده تاکید کرد: با توجه به وضعیت حاکم در استان و برای پیشگیری از اینکه بیمارستان‌ها به حداکثر ظرفیت نرسند و بیماران از دریافت خدمات محروم نشوند خواستار همیاری مردم، ادارات، نهادها و سازمان‌ها هستیم.