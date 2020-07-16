به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس ملی فرانسه به نخست وزیر جدید این کشور رای اعتماد داد

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس ملی فرانسه با ۳۴۵ رای موافق، ۱۷۷ رای مخالف و ۴۳ رای ممتنع به «ژان کاستکس» به عنوان نخست وزیر جدید این کشور رای اعتماد دادند.

«ژان کاستکس» روز چهارشنبه در مجلس ملی فرانسه سخنرانی و «مبارزه با بیکاری» را اولویت اصلی دولت خود اعلام کرد.

لازم به ذکر است که پس از اعلام استعفای «ادوارد فیلیپ» نخست وزیر فرانسه، کاخ الیزه کاستکس را به عنوان جانشین وی معرفی کرد.

گفته شده که استعفای نخست وزیر فرانسه پیش از تجدید ساختار و تغییرات گسترده در کابینه فرانسه صورت گرفته که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور به دنبال آن است.

استعفای نخست وزیر فرانسه با هدف کسب اعتبار او در آستانه انتخاب مجدد بویژه در میان احزاب و گروه‌های سبز عنوان شد.

استعفای نخست وزیر فرانسه از زمان اعلام رسمی امانوئل ماکرون برای تجدید ساختار کابینه مطرح شده بود. در فرانسه نخست وزیر امور و سیاست‌های داخلی را به پیش می‌برد و قدرت اصلی همچنان در دست رئیس جمهور قرار دارد.