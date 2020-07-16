امدادرسانی ۱۱۳ تیم عملیاتی به هموطنان متاثر از حوادث جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور گفت: از روز بیستم تیرماه تا امروز، ١٣ استان شامل استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، تهران، خراسان جنوبی و شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران تحت تاثیر سیل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تاکنون در ٥٨ شهر و روستا و در مجموع به هزار و ۸۸۱ نفر امدادرسانی انجام شده است.

ولی پور ادامه داد: متاسفانه تاکنون ۴ نفر جان خود را در حوادث اخیر از دست داده‌اند. یک مرد ١٩ساله در شهرستان آمل (مازندران) در اثر رعدوبرق، یک زن ۶۵ ساله در شهرستان تالش (گیلان) و دو پسر نوجوان ۱۲ ساله در شهرستان اردبیل بر اثر سیل فوت کرده‌اند.

رییس سازمان امداد و نجات با اشاره به اینکه از ۱۴۱ واحد مسکونی، تخلیه آب انجام شده است؛ اظهار کرد: همچنین ٤٢ نفر به مناطق امن انتقال داده شده و ١٤٧ نفر اسکان ضروری یافته‌اند.

وی درباره نیروهای امدادی حاضر در این مناطق گفت: ١١٣ تیم شامل ٤٠٩ نفر در حال امدادرسانی هستند. همچنین ٤١ دستگاه چادر، ٢٩٨ تخته پتو، ١١٢ تخته موکت، ١٩٤ بسته غذایی، ٨٠ کیلوگرم برنج و ١٠٦ کیلوگرم حبوبات در بین آسیب دیدگان توزیع شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات ادامه داد: امدادرسانی در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، گلستان و گیلان ادامه دارد.