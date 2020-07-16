ترافیک سنگین در آزاد راه کرج-قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) روان است.

وی درباره وضعیت جوی محورهای شمالی گفت: محور های چالوس، هراز و فیروزکوه دارای بارش پراکنده باران و آزادراه های تهران - شمال و قزوین - رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند.)

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور ها افزود: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین محدوده پلیس راه مهرشهر سنگین است.

سرهنگ رحمانی درباره آخرین وضعیت جوی کشور گفت: در برخی از محور های استان های تهران، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران گزارش شده است.