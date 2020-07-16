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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۲

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا خبر داد

ترافیک سنگین در آزاد راه کرج-قزوین

ترافیک سنگین در آزاد راه کرج-قزوین

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از ترافیک روان در محورهای شمالی کشور و ترافیک سنگین در آزادراه کرج قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) روان است.

وی درباره وضعیت جوی محورهای شمالی گفت: محور های چالوس، هراز و فیروزکوه دارای بارش پراکنده باران و آزادراه های تهران - شمال و قزوین - رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند.)

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور ها افزود: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین محدوده پلیس راه مهرشهر سنگین است.

سرهنگ رحمانی درباره آخرین وضعیت جوی کشور گفت: در برخی از محور های استان های تهران، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران گزارش شده است.

کد مطلب 4975415

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    نظرات

    • محمد ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
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      استاندار محترم مازندران با توجه به وضعیت قرمز استان مازندران نسبت به ورود مسافران لطفأ تدابیری اتخاذ فرمائید.اینهمه ضعف وانفعال پسندیده نیست. زیادی خوشخدمتی نکنید.شمانسبت به جان مردم استان مسئول هستید
    • علوی از بابل ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
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      استاندار مازندران،مسئولین وکادر درمان، استان را نجات دهید.مازندران حیات خلوت تهرانی ها نیست.

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