بازبینی گسترده در قوانین دوپینگ در فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال اعلام کرد، فیفا طی نامهای، روز گذشته ضمن ارسال قوانین جدید کنترل دوپینگ، به عمده تغییرات ایجاد شده در این قوانین اشاره کرد. همچنین کمیته پزشکی فدراسیون اعلام کرد آمادگی این را دارد که در این رابطه به کلیه ورزشکاران و افراد دخیل در ورزش، مشاورههای کنترل دوپینگ لازم را ارائه دهد.
در همین راستا دکتر بهار حسن میرزایی، افسر کنترل دوپینگ کنفدراسیون فوتبال آسیا و مشاور پزشکی فدراسیون فوتبال، نیز در این رابطه بیان کرد: سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، در تاریخ ۷ ام نوامبر سال ۲۰۱۹، نظامنامه جدید قوانین مبارزه با دوپینگ را انتشار داد که از ابتدای سال ۲۰۲۱ اجرایی خواهد شد. از آنجا که فیفا نیز در بحث کنترل دوپینگ، از قوانین این سازمان جهانی پیروی میکند، اقدام به اعمال تغییرات در قوانین کنترل دوپینگ خود کرد. این قوانین در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ نیز به تأیید شورای فیفا رسید و هم اکنون برای تمامی فدراسیونهای عضو ارسال شده است.
وی در ادامه بیان کرد: این قوانین توسط تمامی افراد دخیل در ورزش اعم از ورزشکار، مربی، کادر فنی و سرپرستی، کادر پزشکی، تدارکات، و … لازم الاجرا است و ورزشکاران موظف هستند در این رابطه اطلاعات خود را به روز نگه دارند.
خلاصهای از تغییر ایجاد شده به شرح زیر است:
۱- تعریف دوره «حین مسابقه»
طبق تعریف جدید، بازه زمانی ای که فوتبالیست، تحت تست «حین مسابقه» قرار میگیرد، از ساعت ۲۳:۵۹ روز قبل از مسابقه تا زمان پایان بازی و جمع آوری نمونههای تست دوپینگ آن مسابقه میباشد. این تعریف جدید، منجر به ایجاد بازههای زمانی متعددی از تست گیری "حین مسابقه" و «خارج از مسابقه» در تورنمنتهای فوتبال خواهد شد.
۲- ایجاد تمایز بیشتر بین بازیکنان
مفاهیمی تحت عنوان protected players (بازیکن زیر سن قانونی و یا بازیکنی که اولین تجربهی حضور در مسابقات بین المللی اش است) و "بازیکنان تفریحی" (بازیکنی که طی ۵ سال اخیر در مسابقات ملی و بین المللی شرکت نکرده است) ایجاد شده است. برای هر دو این گروههای در صورت تخطی از قوانین کنترل دوپینگ میتوان تخفیفات بیشتری در محکومیت هایشان در نظر گرفت.
۳- تاکید بیشتر بر آموزش کنترل دوپینگ
مفهوم جدید از آموزش به قوانین اضافه شده است تا به اهمیت آموزش تمامی دست اندرکاران فیفا در تمامی مسائل مرتبط با کنترل دوپینگ, اعم از تست گیری ها و همچنین نحوه مبارزهی جهانی با دوپینگ در ورزش، اشاره کند.
۴- ایجاد سیستمهای متفاوت برای مخزنهای نمونه گری از بازیکنان
فیفا دو سیستم مخزن متفاوت برای انتخاب افرادیکه از آنها تست بگیرد را ساختار بندی میکند که باید توسط خود بازیکن و تیمها اطلاعات مکان حضور بازیکن و تیم در آنها تکمیل شود.
۵- تخلفات بیشتر
هر گونه عدم همکاری یا ممانعت در پروسههای ارزیابی کنترل دوپینگ و یا هرگونه رفتار توهین آمیز نسبت به افسران کنترل دوپینگ طی انجام وظیفه توسط بازیکن، پرسنل پشتیبان وی و یا سایر افراد طبق قوانین فیفا تحت مجازات قرار خواهد گرفت.
۶- قانون جدید مواد مورد سو استفاده
مواد مورد سو استفاده به موادی گفته میشود که به طور روتین در سطح جامعه و خارج از ورزش مورد سو استفاده توسط افراد قرار میگیرند. لیست این مواد به شکل سالانه توسط سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ انتشار مییابد. محرومیت ناشی از مصرف این مواد در صورت اثبات شرایط خاصی مثل خارج از ورزش بودن یا مرتبط با بازتوانی میتواند تقلیل یابد.
۷- حمایت از افشاگران
طبق قوانین جدید، هر گونه تهدید افراد و یا دلسرد کردن آنها از اعلام اطلاعاتی که منجر به کشف نقض قوانین کنترل دوپینگ و عدم تبعیت از قوانین شود، خود معادل نقض قوانین کنترل دوپینگ در نظر گرفته میشود.
۸- محرومیت برای اعضایی که همکاری لازم را ندارند
در صورتیکه سازمان ملی مبارزه با دوپینگ هر یک از فدراسیونهای عضو، توسط سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، به عنوان یک عضو ناسازگار که همکاری لازم در جهت کنترل دوپینگ را ندارد، شناسایی شود، طبق قوانین جدید فیفا میتوان برای مدت مشخصی اجازه حضور در مسابقات را از فدراسیون مربوطه سلب کرد. همچنین میتوان اعضا و یا افراد خاصی از فدراسیون مربوطه را نیز از این مسابقات حذف کرد.
۹- مدیریت نتایج و پروسهی داوری
پروسه جدید در جهت تبیین دقیقتر حقوق و وظایف دو طرفه فیفا و سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ و همسان سازی بیشتر قوانین و همراستایی با قوانین سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ بازبینی و تدوین شد.
۱۰- تقویت بیشتر حقوق رویهای
ورزشکاران یا سایر افرادیکه طی پروسه س بررسی نقض قوانین کنترل دوپینگ قرار میگیرند، باید اطمینان یابند که قبل از صدور حکمی، صحبتهایشان به طور کامل و توسط یک هیئت بدون طرف شنیده میشود. در صورتیکه دادگاههای ملی، تأمین چنین شرایطی نباشند، بازیکن یا فرد مربوطه میتواند مستقیماً به CAS یا دادگاه حکمیت ورزشی شکایت کند.
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