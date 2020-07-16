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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۶

استاندار کردستان:

سرانه فضای ورزشی در استان کردستان افزایش یافت

سرانه فضای ورزشی در استان کردستان افزایش یافت

سنندج – استاندار کردستان با اشاره به بهره برداری از پروژه های ورزشی در این استان، گفت: خوشبختانه در سه سال اخیر سرانه فضای ورزشی کردستان با رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا صبح امروز در دیدار با رئیس فدراسیون تیراندازی گفت: توسعه و ارتقا سرانه فضای ورزشی در استان کردستان یکی از اولویت‌های اصلی در استان کردستان است.

وی بیان کرد: اخیراً با افتتاح چندین طرح سرانه فضای ورزشی استان در مقایسه با سرانه ورزشی کشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و مسلماً این امر زمینه رشد و شکوفایی جامعه ورزش استان را مهیا می‌کند.

استاندار کردستان اظهار کرد: استان کردستان در بسیاری از زمینه‌های علمی و ورزشی از جمله در رشته تیراندازی دارای جوانان خلاق و مستعدی است و قطعاً در صورت حمایت می‌توانند در این رشته به موفقیت‌های فراوانی دست پیدا کنند.

وی افزود: دولت برای ایجاد فضای شور و نشاط در جامعه آماده هرگونه سرمایه گذاری در عرصه‌های فرهنگی و ورزشی است و به طبع آن نیز در استان کردستان از بسیاری رشته‌های ورزشی و برنامه‌های فرهنگی حمایت مناسبی صورت می‌گیرد.

مرادنیا ادامه داد: تیراندازی و برخی دیگر از رشته‌های ورزشی با فرهنگ و باورهای اصیل مردم کردستان عجین شده و قطعاً توجه به رشته تیراندازی نیزمی تواند جایگاه استان را در کشور ارتقا بخشد.

وی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در آینده نزدیک سالن تخصصی رشته تیراندازی در سنندج و نیز تعدادی سایت اهداف پروازی رشته تیراندازی در برخی از شهرستان‌های استان احداث و در اختیار علاقمندان به این رشته قرار می‌گیرد.

استاندار کردستان عنوان کرد: این سالن به مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع و امکانات حرفه‌ای و استاندارد رشته تیراندازی در مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج احداث می‌شود.

مرادنیا همچنین خواستار برگزاری مسابقات و جشنواره‌های تیراندازی با مشارکت مردم و علاقمندان در سطح استان شد و گفت: رشته‌های ورزشی، موسیقی و بسیاری دیگر از برنامه‌های فرهنگی می‌تواند سطح شور و نشاط و روحیه مسئولیت پذیری اجتماعی را افزایش دهد.

استاندار کردستان گفت: با برگزاری این قبیل گردهمایی‌ها علاقمندان می‌توانند در فضای شور و نشاط با هم به رقابت پرداخته و درنهایت شور و هیجان جامعه به طور اصولی تخلیه شده و روحیه شادابی و تعامل اجتماعی در جامعه تقویت می‌شود.

وی یادآور شد: خوشبختانه مردم کردستان همواره به ورزش تیراندازی به عنوان امری مقدس نگاه مثبتی داشته‌اند، بطوری که در چند سال گذشته برای حفظ محیط زیست و گونه‌های جانوری شکارچیان کردستانی پیش قراول شکستن و آتش زدن تفنگ‌های شکاری و رهاسازی پرندگان در کشور بوده که این امر نشان از فرهنگ اصیل و والای مردم کردستان است.

استاندار کردستان گفت: برخی از رشته‌های ورزشی هنوز در جامعه گمنام و کمتر به آنها توجه شده است که در صورت معرفی صحیح قطعاً ضمن توسعه این رشته‌ها و جذب علاقمندان در آینده نیز قهرمانان و نام‌آوران فراوانی نیز به کشور معرفی خواهند شد.

کد مطلب 4975479

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