سرانه فضای ورزشی در استان کردستان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا صبح امروز در دیدار با رئیس فدراسیون تیراندازی گفت: توسعه و ارتقا سرانه فضای ورزشی در استان کردستان یکی از اولویت‌های اصلی در استان کردستان است.

وی بیان کرد: اخیراً با افتتاح چندین طرح سرانه فضای ورزشی استان در مقایسه با سرانه ورزشی کشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و مسلماً این امر زمینه رشد و شکوفایی جامعه ورزش استان را مهیا می‌کند.

استاندار کردستان اظهار کرد: استان کردستان در بسیاری از زمینه‌های علمی و ورزشی از جمله در رشته تیراندازی دارای جوانان خلاق و مستعدی است و قطعاً در صورت حمایت می‌توانند در این رشته به موفقیت‌های فراوانی دست پیدا کنند.

وی افزود: دولت برای ایجاد فضای شور و نشاط در جامعه آماده هرگونه سرمایه گذاری در عرصه‌های فرهنگی و ورزشی است و به طبع آن نیز در استان کردستان از بسیاری رشته‌های ورزشی و برنامه‌های فرهنگی حمایت مناسبی صورت می‌گیرد.

مرادنیا ادامه داد: تیراندازی و برخی دیگر از رشته‌های ورزشی با فرهنگ و باورهای اصیل مردم کردستان عجین شده و قطعاً توجه به رشته تیراندازی نیزمی تواند جایگاه استان را در کشور ارتقا بخشد.

وی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در آینده نزدیک سالن تخصصی رشته تیراندازی در سنندج و نیز تعدادی سایت اهداف پروازی رشته تیراندازی در برخی از شهرستان‌های استان احداث و در اختیار علاقمندان به این رشته قرار می‌گیرد.

استاندار کردستان عنوان کرد: این سالن به مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع و امکانات حرفه‌ای و استاندارد رشته تیراندازی در مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج احداث می‌شود.

مرادنیا همچنین خواستار برگزاری مسابقات و جشنواره‌های تیراندازی با مشارکت مردم و علاقمندان در سطح استان شد و گفت: رشته‌های ورزشی، موسیقی و بسیاری دیگر از برنامه‌های فرهنگی می‌تواند سطح شور و نشاط و روحیه مسئولیت پذیری اجتماعی را افزایش دهد.

استاندار کردستان گفت: با برگزاری این قبیل گردهمایی‌ها علاقمندان می‌توانند در فضای شور و نشاط با هم به رقابت پرداخته و درنهایت شور و هیجان جامعه به طور اصولی تخلیه شده و روحیه شادابی و تعامل اجتماعی در جامعه تقویت می‌شود.

وی یادآور شد: خوشبختانه مردم کردستان همواره به ورزش تیراندازی به عنوان امری مقدس نگاه مثبتی داشته‌اند، بطوری که در چند سال گذشته برای حفظ محیط زیست و گونه‌های جانوری شکارچیان کردستانی پیش قراول شکستن و آتش زدن تفنگ‌های شکاری و رهاسازی پرندگان در کشور بوده که این امر نشان از فرهنگ اصیل و والای مردم کردستان است.

استاندار کردستان گفت: برخی از رشته‌های ورزشی هنوز در جامعه گمنام و کمتر به آنها توجه شده است که در صورت معرفی صحیح قطعاً ضمن توسعه این رشته‌ها و جذب علاقمندان در آینده نیز قهرمانان و نام‌آوران فراوانی نیز به کشور معرفی خواهند شد.