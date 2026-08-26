به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی، فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد، از دستگیری یک قاتل تحت تعقیب در ارتفاعات منطقه شبلیز شهرستان دنا خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: پس از وقوع دو فقره قتل عمد با سلاح گرم در منطقه کوهستانی و صعب‌العبور شبلیز، فرماندهی انتظامی استان بلافاصله وارد عمل شد و تیم‌های عملیاتی با حضور میدانی مستمر، اقدامات اطلاعاتی و فنی گسترده‌ای را در چند جبهه به‌صورت همزمان آغاز کردند.

فرمانده انتظامی استان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی و یگان‌های تخصصی با بهره‌گیری از منابع موثق، تحلیل داده‌های میدانی و روش‌های نوین کشف جرم، چندین شبانه‌روز عملیات تعقیب نامحسوس را در مناطق صخره‌ای و پوشش‌های طبیعی رشته‌کوه دنا ادامه دادند.

وی تصریح کرد: این اقدامات سرانجام به شناسایی مخفیگاه متهم منجر شد؛ فردی حرفه‌ای با سوابق متعدد کیفری که پیش‌تر نیز در پرونده‌های جنایی تحت تعقیب بوده است.

سردار صالحی ادامه داد: پس از ایجاد محاصره کامل و با اشراف اطلاعاتی، نیروهای ویژه پلیس در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهم را در کمترین زمان ممکن دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: متهم پس از دستگیری و با رعایت موازین قانونی به مقر انتظامی منتقل شد و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده و بررسی احتمال ارتکاب جرایم دیگر از سوی وی در دستور کار پلیس قرار دارد.