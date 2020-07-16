به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر مطهری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات اشتغال، آموزش فنی و حرفهای، بهزیستی و تأمین اجتماعی گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه باید از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در استان و شهرستان در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان و جلب رضایتمندی مردم بهرهبرداری شود، اظهار داشت: شناسایی مهارتهای موردنیاز بازار در اولویت مسئولان دستگاههای مربوطه قرار گیرد.
وی با تأکید بر برگزاری دورههای مهارتآموزی متناسب با نیاز بازار کار برای ایجاد اشتغال پایدار جوانان بیان کرد: رسالت سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شرایط پایدار و ارائه خدمات مطلوب به بیمهشدگان است که عموم مردم در همه مناطق شهر و روستا باید بهطور یکسان از امتیازات آن بهره ببرند.
ضرورت احداث درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی در آرادان
نماینده شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس، ارتقا و تجهیز شعبه اقماری آرادان را یکی از مطالبات بهحق مردم این شهرستان از سازمان تأمین اجتماعی استان سمنان دانست و تصریح کرد: با توجه به وجود شهرک صنعتی و استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی متعدد در این منطقه، احداث درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی بهعنوان یک ضرورت احساس میشود.
مطهری در ادامه با اشاره به حوزه گسترده فعالیتها و خانواده بسیار بزرگ تحت پوشش بهزیستی بیان کرد: مجموعه بهزیستی یکی از نهادهای حمایتی و اجتماعی تأثیرگذار جامعه است و باید نسبت به ارتقای سطح کیفی خدمات این نهاد اقدامی مؤثر انجام شود.
وی ارائه خدمات رفاهی برای مددجویان بهزیستی را در دستور کار دانست و گفت: مهارتآموزی در حوزه شهرستان در جهت کاهش معضل بیکاری و آسیبهای اجتماعی بهویژه مددجویان این منطقه نقش محوری دارد.
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس ایجاد اشتغال پایدار را اصلیترین نیاز کشور دانست و اضافه کرد: امیدواریم با تعامل هر چه بیشتر مدیران و ایجاد همافزایی، بتوانیم گام مؤثری بهمنظور خدمترسانی به مردم شریف شهرستانهای گرمسار و آرادان برداریم.
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