تأکید بهزیستی استان سمنان بر توسعه خدمات با مدیریت منابع و مشارکت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح شنبه در جمع کارکنان بهزیستی آرادان در سالن جلسات این اداره اعلام کرد: با تصمیم تیم مدیریت و بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته، برای کاهش فشار کاری شهرستانها، خرید متمرکز استانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: تحقق این برنامه مستلزم نیازسنجی دقیق شهرستانها و انجام خریدها بر اساس نیازهای واقعی هر شهرستان است.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان گفت: هدف اصلی ابن طرح ارتقای خدمات و حمایت از کارکنان بهزیستی در سراسر استان است.
نسیمیگفت: دستیابی به این هدف، نیازمند مدیریت صحیح منابع از سطح کارکنان و کارشناسان تا مدیران ارشد بهزیستی استان است.
وی افزود: افزایش درآمدهای اختصاصی شهرستانها یکی از اولویتهای مدیریت استان برای ارتقای کیفیت خدمات به جامعه هدف است.
مدیرکل بهزیستی سمنان گفت: انتظار میرود مدیران و کارشناسان شهرستانها با جذب مشارکتهای مردمی و بهرهگیری از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی، نقش مؤثرتری در توسعه خدمات ایفا کنند.
نسیمی در ادامه اعلام کرد:شهرستان آرادان از ظرفیت مناسبی برای صدور مجوز و راهاندازی مراکز جدید برخوردار است و انتظار میرود این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
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