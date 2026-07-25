تأکید بهزیستی استان سمنان بر توسعه خدمات با مدیریت منابع و مشارکت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح شنبه در جمع کارکنان بهزیستی آرادان در سالن جلسات این اداره اعلام کرد: با تصمیم تیم مدیریت و بهره‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته، برای کاهش فشار کاری شهرستان‌ها، خرید متمرکز استانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تحقق این برنامه مستلزم نیازسنجی دقیق شهرستان‌ها و انجام خریدها بر اساس نیازهای واقعی هر شهرستان است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان گفت: هدف اصلی ابن طرح ارتقای خدمات و حمایت از کارکنان بهزیستی در سراسر استان است.

نسیمی‌گفت: دستیابی به این هدف، نیازمند مدیریت صحیح منابع از سطح کارکنان و کارشناسان تا مدیران ارشد بهزیستی استان است.

وی افزود: افزایش درآمدهای اختصاصی شهرستان‌ها یکی از اولویت‌های مدیریت استان برای ارتقای کیفیت خدمات به جامعه هدف است.

مدیرکل بهزیستی سمنان گفت: انتظار می‌رود مدیران و کارشناسان شهرستان‌ها با جذب مشارکت‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، نقش مؤثرتری در توسعه خدمات ایفا کنند.

نسیمی در ادامه اعلام کرد:شهرستان آرادان از ظرفیت مناسبی برای صدور مجوز و راه‌اندازی مراکز جدید برخوردار است و انتظار می‌رود این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گیرد.