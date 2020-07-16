پورموسوی سرمربی پارس جنوبی جم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از و به نقل از روابط عمومی باشگاه پارس جنوبی، پس از استعفا هومن افاضلی با بررسی‌های صورت گرفته و مذاکرات فشرده ای که بهرام رضاییان مدیرعامل باشگاه با گزینه‌های مختلف صورت داد، در نهایت سیدسیروس پورموسوی سرمربی سابق تیم ملی جوانان و فولادخوزستان هدایت پارس جنوبی جم را برای ادامه فصل و همچنین فصل آینده برعهده گرفت.

پورموسوی عصر امروز پنجشنبه با حضور بر سر تمرین تیم رسماً کارش را با پارس جنوبی استارت خواهد زد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پارس جنوبی جم ساعت ۲۰:۳۰ فردا پنجشنبه در شهر جم به مصاف شهرخودرو در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال خواهد رفت.