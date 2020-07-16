  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۵۱

گل محمدی و رسول پناه درباره برانکو صحبت کردند

گل محمدی و رسول پناه درباره برانکو صحبت کردند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به همراه افشین پیروانی به دیدار مهدی رسول پناه رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی رسول پناه ظهر امروز در دفتر خود جلسه‌ای را با سرمربی و مدیر تیم برگزار کرد.

در این نشست درباره مسائل مختلف مربوط به تیم و باشگاه بحث شد.  

مسائل مالی و مطالبات بازیکنان یکی از موارد مطرح شده در این نشست بود که سرپرست باشگاه به پیروانی و گل‌محمدی اعلام کرد به زودی و طی هفته آینده درصد دیگری از قرارداد بازیکنان به حسابشان واریز می‌شود.

پرونده بدهی باشگاه به برانکو یکی از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد و رسول‌پناه اطمینان داد که هیچ خطری باشگاه را تهدید نمی‌کند و جایی برای نگرانی نیست.  

بررسی سایر مسائل جاری مربوط به تیم و انجام هماهنگی‌ها برای حضور در ادامه لیگ قهرمانان آسیا هم دیگر مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.

کد مطلب 4975620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه