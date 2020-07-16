گل محمدی و رسول پناه درباره برانکو صحبت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی رسول پناه ظهر امروز در دفتر خود جلسه‌ای را با سرمربی و مدیر تیم برگزار کرد.

در این نشست درباره مسائل مختلف مربوط به تیم و باشگاه بحث شد.

مسائل مالی و مطالبات بازیکنان یکی از موارد مطرح شده در این نشست بود که سرپرست باشگاه به پیروانی و گل‌محمدی اعلام کرد به زودی و طی هفته آینده درصد دیگری از قرارداد بازیکنان به حسابشان واریز می‌شود.

پرونده بدهی باشگاه به برانکو یکی از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد و رسول‌پناه اطمینان داد که هیچ خطری باشگاه را تهدید نمی‌کند و جایی برای نگرانی نیست.

بررسی سایر مسائل جاری مربوط به تیم و انجام هماهنگی‌ها برای حضور در ادامه لیگ قهرمانان آسیا هم دیگر مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.