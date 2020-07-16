۲۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی آوج به نوسازی مدارس اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت اله علیرضایی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اظهار کرد: اقتصاد آموزش و پرورش یک موضوع مهم و اساسی است که در همین راستا تجاری سازی مدارس و فضاهای اضافی و بلااستفاده مراکز آموزشی یک ضرورت انکارناپذیر است و می‌تواند به حفظ جایگاه آموزش و استقلال مالی آموزش و پرورش و مدارس دولتی کمک کند.

وی افزود: شهرداری‌ها در صدور مجوز و تخفیف عوارض برای احداث فضاهای تجاری در مدارس باید همکاری لازم را داشته باشند و کاربری این مغازه هم باید متناسب با شأن فرهنگی و تربیتی مدارس باشد.

فرماندار شهرستان آوج گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از اعتبارات متوازن و ۲۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی شهرستان در سال جاری به حوزه آموزش و نوسازی مدارس اختصاص یافته است و این بیانگر رویکرد مدیریت شهرستان به ضرورت توجه و تقویت حوزه آموزش و پرورش است.

علیرضایی اظهار داشت: با توجه به روستایی و سنتی بودن شهرستان، ضعف بنیه اقتصادی خانواده‌ها در مناطق روستایی، عدم دسترسی خانوارها و دانش آموزان به امکانات تقویت آموزشی در خارج از محیط خانواده‌ها و ضعف زیرساخت‌های ارتباطی، رویکرد ما در سال تحصیلی جدید باید بازگشایی مدارس و آموزش حضوری و چهره به چهره باشد تا دانش آموزان از فضای تحصیل و آموزش دور نشوند.

وی افزود: در خصوص تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت روستایی طی چند مرحله مکاتبات و پیگیری‌های لازم صورت گرفته و طی چند ماه اخیر اینترنت ۱۴ روستای شهرستان تقویت شد و این روند باید ادامه پیدا کند.

فرماندار آوج تصریح کرد: تعامل و همکاری بین ادارات بویژه با آموزش و پرورش باید دوسویه و متقابل باشد و دستگاه‌های خدمات رسان باید حداکثر همراهی و مساعدت را با این نهاد فرهنگی و آموزشی داشته باشند اگرچه آموزش و پرورش هم در پرداخت مطالبات دستگاه‌ها و ادارات باید همکاری‌های لازم را داشته باشد.

وی گفت: در خصوص ارتقای شاخص و میانگین سوادآموزی در سطح شهرستان، با برگزاری جلسات مشترک معاونت سواد آموزی استان و بخشداران، دهیاران و بهورزان روستایی باید بانک اطلاعات بی سوادان در مناطق مختلف احصاء و پس از راستی آزمایی برنامه ریزی لازم برای پوشش حداکثری بی سوادان و کم سوادان انجام شود و همچنین راه اندازی مراکز یادگیری محلی از موضوعاتی است که با پیگیری آموزش و پرورش و همکاری ادارات مربوطه باید در سال جاری عملیاتی شود.

علیرضایی اظهار داشت: دو مدرسه شیخی در شهر آبگرم و مدرسه مصرآباد در هفته دولت امسال آماده افتتاح و بهره برداری می‌شوند و سه مدرسه خیرساز در عبدالله مسعود سفلی، مدرسه مطلوبی آوج و مدرسه مکتب اسلام در روستای سبزک تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه دیوارکشی و محوطه سازی خواهند شد.

وی با تاکید بر آغاز عملیات اجرایی استخر دانش آموزی شهرستان تصریح کرد: اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه در سال جاری پیش بینی شده و امیدواریم که نوسازی مدارس هرچه سریع‌تر کار احداث و تکمیل آن را آغاز کند.

در این جلسه همچنین مقرر گردید طرح هوشمندسازی ۲۵ مدرسه در سطح شهرستان با محوریت نوسازی مدارس و همکاری و مشارکت اداره آموزش و پرورش شهرستان اجرایی شود.

این جلسه با حضور جعفربیگلو معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان، خلج معاون نوسازی و تجهیز مدارس استان، حجت الاسلام صالحی امام جمعه آبگرم، بخشداران، شهرداران و مدیریت، معاونین و جمعی از فرهنگیان شهرستان برگزار شد.