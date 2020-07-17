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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۱

رئیس جمعیت هلال احمر سمیرم خبر داد:

نجات پدر و دختر گرفتار در ارتفاعات منتهی به آبشار سمیرم

نجات پدر و دختر گرفتار در ارتفاعات منتهی به آبشار سمیرم

سمیرم-رئیس هلال احمر سمیرم از نجات پدر و دختر سمیرمی که برای کوهگشت به ارتفاعات منتهی به آبشار سمیرم رفته و در دیواره کوه گیر افتاده بودند، خبر دادند.

سید نور محمد موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر از نجات پدر و دختر سمیرمی در ارتفاعات کوه آبشار سمیرم خبر داد و اظهار داشت: در پی تماس با جمعیت هلال احمر و اطلاع‌رسانی مبنی بر گیر افتادن پدر و دختر سمیرمی در ارتفاعات کوه آبشار تیم امداد و نجات کوهستان این جمعیت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بعد از ۴ ساعت تلاش تیم امداد و نجات هلال احمر، پدر و دختر به سلامت از کوه آبشار به پایین انتقال داده شدند.

موسوی اظهار داشت: این پدر و دختر سمیرمی که برای کوه گشت به ارتفاعات منتهی به آبشار سمیرم رفته بودند در دیواره این کوه گیر افتاده بودند.

وی خاطر نشان کرد: افرادی که قصد رفتن به کوه را دارند باید حتماً تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند.

کد مطلب 4975802

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