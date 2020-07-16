  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۲۹

فرماندار دشتی:

آتش در کوه‌های دشتی مهار شد

آتش در کوه‌های دشتی مهار شد

بوشهر - فرماندار دشتی گفت: با تلاش‌های نیروهای امدادی و مردمی آتش سوزی در ارتفاعات تنگ سدر این شهرستان خاموش شد.

عبدالله نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون برخی افراد در محل حادثه حضور دارند که اگر مجدداً آتش بر اثر باد شعله ور شد آن را خاموش کنند.

وی ادامه داد: از حضور مدیر کل مدیریت بحران و منابع طبیعی استان و نیروهای منابع طبیعی شهرستان دیر و دشتستان و نیروهای مردمی و عشایر شهرستان در مهار آتش قدردانی می‌کنیم.

فرماندار دشتی ادامه داد: این آتش از عصر روز گذشته شروع شد و در دقایقی قبل مهار شد.

نادری خاطر نشان کرد: به دلیل صعب العبور بودن مسیر و ارتفاعات و وزش باد شدید باعث شد مهار آتش به سختی پیش برود.

کد مطلب 4975817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اگر این زمین های حاصلخیز رها شده به یاری بخش خصوصی تبدیل به زمین های جنگلداری صنعتی برای تولید چوب و الوار استفاده شود خود فعالین اقتصادی با حضورشان از منطقه محافظت میکنند و جنگلداری صنعتی انجام میدهند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه