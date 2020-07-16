عبدالله نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون برخی افراد در محل حادثه حضور دارند که اگر مجدداً آتش بر اثر باد شعله ور شد آن را خاموش کنند.

وی ادامه داد: از حضور مدیر کل مدیریت بحران و منابع طبیعی استان و نیروهای منابع طبیعی شهرستان دیر و دشتستان و نیروهای مردمی و عشایر شهرستان در مهار آتش قدردانی می‌کنیم.

فرماندار دشتی ادامه داد: این آتش از عصر روز گذشته شروع شد و در دقایقی قبل مهار شد.

نادری خاطر نشان کرد: به دلیل صعب العبور بودن مسیر و ارتفاعات و وزش باد شدید باعث شد مهار آتش به سختی پیش برود.