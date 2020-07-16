استقبال رسمی از وزیر خارجه فرانسه درفرودگاه بین المللی اربیل عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، «قباد طالبانی» معاون رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق شامگاه پنج شنبه از «ژان ایول لودریان» در فرودگاه بین المللی اربیل استقبال کرد.

طبق برنامه ریزی انجام شده، وزیر خارجه فرانسه قرار است فردا (جمعه) با «نچیروان بارزانی» رئیس حکومت محلی اقلیم کردستان و «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم دیدار کند.

گفتنی است که شهر باستانی اربیل دومین توقفگاه لودریان پس از سفرش به بغداد و دیدار با «فؤاد حسین» وزیر خارجه، «برهم صالح» رئیس جمهور و «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق (صبح پنج شنبه) است.

این وزیر فرانسوی در دیدار با مقامات عراقی در بغداد در خصوص مبارزه با داعش، چالشهای فراروی عراق در مقابله با بیماری همه گیر کرونا و بحران مالی با آنها گفتگو کرد.