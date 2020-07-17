به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کیت وینسلت بازیگر برنده اسکار با دریافت جایزه تجلیل از یک بازیگر در جشنواره فیلم تورنتو ۲۰۲۰ تجلیل می‌شود.

این جایزه ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور) به وینسلت اهدا می‌شود.

جوانا ویسنته مدیر اجرایی و یکی از روسای جشنواره فیلم تورنتو از تاثیرگذاری این بازیگر و تداوم کار اقناع‌کننده‌اش که موجب جذابیت، سرگرمی و الهام بخشیدن به مخاطبان و بازیگران می‌شود، به عنوان دلیلی برای اهدای این جایزه به وی یاد کرد.

وی افزود: از اولین کارهای وی مانند «مخلوقات آسمانی»، «حس و احساس» و «تایتانیک» تا «جاده انقلابی»، «کتابخوان» و «استیو جابز» حضور او در روی پرده بسیار قدرتمند و شجاعانه است، همان طور که شخصیت‌هایی که انتخاب می‌کند نیز چنین هستند.

در ادامه وی گفت: جدیدترین اجرای او در نقش «مری» در فیلم فرانسیس لی با عنوان «آمونیت» جایگاه وی را به عنوان یکی از بهترین بازیگران نسل خودش تایید می‌کند.

وینسلت این جایزه را در جشن مجازی این جشنواره دریافت می‌کند. سال پیش خواکین فینیکس، مریل استریپ، تایکا وایتیتی، راجر دیکینز، دیوید فاستر و متی دیوپ جوایز این جشنواره را دریافت کرده بودند.

با توجه به شیوع کرونا چهل و پنجمین دوره جشنواره فیلم تورنتو به صورت ترکیبی از نمایش حضوری و رویدادهای مجازی برگزار می‌شود. این جشنواره یک پلتفرم دیجیتال هم برای میزبانی نمایش‌های دیجیتال، جلسات بحث و رویدادهای ویژه راه‌اندازی کرده است.