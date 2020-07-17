۱۸۳ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ وضعیت ۳۵۰۹ بیمار وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر جمعه در ارتباط تلویزیونی، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

وی با اشاره به شناسایی ۲۳۷۹ مورد جدید کرونا، مجموع افراد مبتلا در کشورمان تا ظهر جمعه ۲۷ تیر ۹۹ را ۲۶۹ هزار و ۴۴۰ نفر اعلام کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به ۱۸۳ مورد جدید فوتی در شبانه روز گذشته، گفت: تاکنون ۱۳ هزار و ۷۹۱ نفر از افراد مبتلا، جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع افراد مبتلا، ۲۳۲ هزار و ۸۷۳ نفر بهبود یافته‌اند.

لاری گفت: در حال حاضر، ۳۵۰۹ نفر از بیماران کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

وی افزود: تاکنون بالغ بر ۲ میلیون و ۹۸ هزار و ۹۸۵ مورد تست تشخیصی کرونا در آزمایشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت انجام شده است.