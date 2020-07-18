تجهیزات پزشکی نیازمند یک سازمان مستقل است

احمد مسلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات نشست اخیر انجمن با مسئولان سازمان نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف انجمن، سامان دادن به حوزه تجهیزات پزشکی است. از همین رو، دو برنامه را از چند سال قبل در انجمن دنبال کرده ایم که بتوان جایگاه مهندسان تجهیزات پزشکی را در سطح کلان تثبیت کرد.

وی با عنوان این مطلب که به دنبال ایجاد سازمان مستقل نظام مهندسی پزشکی یا تجهیزات پزشکی هستیم، افزود: در همین زمینه با نمایندگان دوره قبل مجلس شورای اسلامی، گفتگوها و جلساتی را داشتیم و در حال حاضر نیز با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

مسلمی با اشاره به حجم و گستردگی جامعه مهندسان تجهیزات پزشکی در کشور، گفت: بالغ بر ۲۰ هزار کارشناس تجهیزات پزشکی، حدود ۴ تا ۵ هزار شرکت تجهیزات پزشکی که ۱۰۰۰ شرکت تولیدی هستند، بر اهمیت ساماندهی فعالیت مهندسان تجهیزات پزشکی می‌افزاید.

رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، ادامه داد: رایزنی با مجلس شورای اسلامی، زمان بر است. لذا، با توجه به درخواست اعضای انجمن، تصمیم گرفتیم به دنبال راهکاری برای قرار دادن این متخصصین در کنار رشته‌های پروانه دار سازمان نظام پزشکی باشیم.

وی با اشاره به جلسه اخیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با رئیس کل و معاونان سازمان نظام پزشکی، گفت: هدف ما از این جلسه، شناساندن انجمن به سازمان نظام پزشکی بود و اینکه خواسته‌های خودمان را مطرح و بازگو کنیم.

مسلمی افزود: ایجاد کرسی کارشناسی تجهیزات پزشکی یا مهندسی پزشکی در سازمان نظام پزشکی، یکی از خواسته‌های اصلی ما از مسئولان این سازمان است تا بتوان بر فعالیت کارشناسان و مهندسان پزشکی، نظارت دقیق داشت.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که واکنش مسئولان سازمان نظام پزشکی نسبت به چنین خواسته‌ای از سوی انجمن چه بود، گفت: تحلیل دوستان این است که انجمن می‌تواند به کمک سازمان بیاید و از این کار استقبال کردند. اما، در موضوع ایجاد کرسی در بین رشته‌های پروانه دار سازمان نظام پزشکی، نظرشان این بود که امکان بررسی برای قرار گرفتن در بین لیسانسیه های پروانه دار، وجود دارد.

مسلمی با اشاره به ابلاغ ویرایش سوم آئین نامه تجهیزات پزشکی در سال ۹۷ توسط وزیر بهداشت، افزود: ماده ۱۳ این آئین نامه تصریح دارد بر اینکه افرادی که حائز شرایط مسئول فنی هستند، می‌توان برای آنها پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی صادر کرد

رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، در پایان گفت: به رغم تعصب برخی اعضای انجمن برای اینکه چرا باید مهندسان تجهیزات پزشکی تحت نظارت سازمان نظام پزشکی درآیند، اما به نظر می‌رسد که این رشته بیش از هر موضوعی، با حوزه پزشکی گره خورده است.