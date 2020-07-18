پیش بینی خطر آتش سوزی جنگلها با یک ابزار نقشه برداری تعاملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، ابزار مذکور هزینههای مقابله با آتش سوزی و نیز خسارات احتمالی وارده به زیرساختهای هر منطقه را در صورت وقوع آتش سوزی برآورد میکند و لذا یک ابزار سیاست گذاری فناورانه برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی محسوب میشود.
ابزار یادشده در اختیار شوراهای محلی قرار گرفته تا بتوانند مناطق جنگلی را که بیش از سایر مناطق در معرض آتش سوزی هستند شناسایی کنند و هزینههای مقابله با این چالش را به درستی برآورد کرده و برای مقابله با آن آماده شوند.
طراحی این ابزار با استفاده از دادههای جغرافیایی و طبیعی که در طول ده سال جمع آوری شدهاند، صورت گرفته و مبتنی بر اطلاعات خسارتها و آتش سوزیهایی است که در ۲۲ هزار نقطه مختلف در حوزههای استحفاظی ۷۷ شهرستان رخ دادهاند.
این ابزار تحت وب به مقامات محلی کمک میکند تا زیرساختها و امکانات خود را با صرف هزینههای منطقی برای مقابله با آتش سوزی در جنگلها ارتقا دهند و قبل از بحرانی شدن شرایط آتش را مهار کنند. در دو سال گذشته آتش سوزیهای بی سابقه در مناطق جنگلی استرالیا به علت گرمایش شدید زمین خسارات بی سابقهای را به طبیعت و حیات وحش استرالیا وارد کرد.
البته ابزار یادشده تنها برای مقابله با آتش سوزی جنگلها کاربرد ندارد و به عنوان مثال اطلاعات مربوط به آسیبهای ناشی از سیل به جادهها در یک دهه گذشته نیز در آن گنجانده شده است. اطلاعات این برنامه در آینده به روز خواهد شد.
نظر شما