چین برترین مقصد صادرات آلمان شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، مطالعه جدید مؤسسه اقتصاد آلمان (آی‌دابلیو) نشان داد در حالی که پاندمی کووید ۱۹ به شدت بر تجارت جهانی تأثیر گذاشته، مسیرهای صادرات آلمان تغییر کرده است.

طبق داده‌های اداره آمار فدرال آلمان، صادرات این کشور به چین در ماه می با افت ۱۲.۳ درصدی مواجه شده و به ۷.۲ میلیارد یورو (معادل ۸.۲ میلیارد دلار) رسیده است. در همین زمان صادرات به ایالات متحده با سقوطی ۳۶.۵ درصدی به ۶.۵ میلیارد یورو رسیده است.

گالینا کولف، اقتصاددان ارشد آی‌دابلیو، می‌گوید: به علت متفاوت بودن شدت پاندمی کرونا در مناطق مختلف جهان اهمیت تجاری آنها برای آلمان در سال ۲۰۲۰ تغییر می‌کند. رسیدن چین به جایگاه اولین مقصد صادرات آلمان، از اهمیت سمبولیکی برخورد است.

این در حالی است که طبق داده‌های اداره آمار فدرال آلمان در سال ۲۰۱۹ چین پس از آمریکا و فرانسه سومین مشتری بزرگ آلمان بود و ۹۶ میلیارد یورو از این کشور وارد کرد.

کولف گفت: بحران کرونا به روندی که سال‌ها در حال شکل‌گیری بود سرعت بخشید. رشد شدید اقتصاد چین این کشور را به مقصد جذابی برای صادرات تبدیل کرده است.