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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

دسترسی به منابع آبی در برخی مناطق استان ایلام دشوار است

دسترسی به منابع آبی در برخی مناطق استان ایلام دشوار است

ایلام - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایلام گفت: دسترسی به منابع آبی در برخی مناطق استان ایلام دشوار است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علیمرادی ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه میانگین بارش استان ۴۳۰ میلی‌متر و بیش از ۲۰۰ میلی‌متر بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: پربارانی لزوماً به معنای پرآبی و دسترسی آسان به آب نیست و استان با وجود بارش‌های مناسب، با چالش‌هایی در حوزه تأمین آب مواجه است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای، با بیان اینکه پرباران‌ترین نقطه استان در مناطق پاکل گراب و چنار با بیش از ۷۵۰ میلی‌متر بارش سالانه قرار دارد، اظهار داشت: این منطقه تا چند سال پیش حتی آب شرب نداشته و این موضوع نشان می‌دهد که بارش زیاد به تنهایی نمی‌تواند مشکل کم‌آبی را حل کند.

وی ادامه داد: عوامل زمین‌شناسی و توپوگرافی در دسترسی به آب نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، به عنوان نمونه، کمترین بارش استان در شهرستان مهران ثبت شده، اما این منطقه به دلیل وجود آبخوان‌های مناسب و رودخانه‌های گاوی و کنجان، از وضعیت بهتری در حوزه تأمین آب برخوردار است.

علیمرادی با اشاره به اینکه ایلام دارای ۱۶ رودخانه مرزی است که بیشتر آنها به سمت عراق سرازیر می‌شوند، تصریح کرد: با توجه به پتانسیل ضعیف آب‌های زیرزمینی، اولویت اصلی شرکت آب منطقه‌ای، مهار و استفاده از آب‌های سطحی است.

وی با بیان اینکه برای تمامی رودخانه‌های مرزی، مطالعات پتانسیل‌یابی احداث سد انجام شده، ادامه داد: در همین راستا، سدهای ایلام در دست بهره‌برداری هستند، سدهای دیگری نیز در حال احداث می‌باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان اینکه مطالعات تأمین آب شرب تمام شهرستان‌ها انجام و به تأیید شرکت فاضلاب کشور رسیده است، خاطرنشان کرد: تأمین آب شهرستان‌های ایلام، مهران، دهلران و چوار از محل سامانه گرمسیری پیش‌بینی شده و در حال تهیه مستندات ماده ۲۳ هستیم.

وی گفت: با ملی شدن این طرح، اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود و بخش عمده‌ای از مشکلات تأمین آب این شهرستان‌ها حل خواهد شد.

علیمرادی در ادامه به چالش‌های طبیعی استان اشاره کرد و افزود: کوهستانی بودن استان، زمان تمرکز حوزه‌های آبخیز را کوتاه کرده و باعث می‌شود آب به سرعت از حوزه خارج شود و زمان کمی برای بهره‌برداری در اختیار باشد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه پربارانی به معنای پرآبی نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های اجرایی، از ظرفیت آب‌های سطحی به درستی استفاده شود، خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای با اجرای طرح‌های نوین و مهار آب‌های سطحی، تلاش می‌کند تا تأمین آب پایدار را برای مناطق مختلف استان محقق کند.

کد مطلب 6940233

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