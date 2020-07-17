شمار مبتلایان به کرونا در قاره سیاه از ۶۴۶ هزار نفر عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، وزارت بهداشت آفریقای جنوبی اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در این کشور از مرز ۳۰۰ هزار نفر عبور کرده است.

این در حالی است که آفریقای جنوبی محدودیت های جدیدی به منظور مقابله با کرونا وضع کرده است که از جمله آنها منع تردد شبانه و اجباری شدن ماسک است.

از سوی دیگر مرکز خدمات بهداشتی غنا اعلام کرد: با شناسایی ۶۹۵ مورد جدید ابتلا به ویروس جدید کرونا (کووید-۱۹) در کشور، شمار مبتلایان به ۲۶ هزار و ۱۲۵ نفر افزایش یافت.

تاکنون ۱۲۹ بیمار کرونایی در غنا فوت کرده‌ و در چهار روز گذشته هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

براساس این گزارش، بیش از ۳۴۰ هزار نفر در غنا غربالگری کرونا شده‌ و ۲۲ هزار و ۲۷۰ بیمار نیز بهبود یافته‌اند.

از سوی دیگر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آفریقا از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در قاره سیاه به بیش از ۶۴۶ هزار مبتلا خبر دادند و شمار فوتی های ناشی از کرونا را ۱۴ هزار و ۳۷۸ نفر اعلام کردند.

آفریقای جنوبی در صدر کشورهای این قاره از حیث ابتلا قرار دارد و پس از آن کشورهای مصر، نیجریه، غنا، الجزایر، مغرب و کامرون قرار دارند.