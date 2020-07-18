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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۰

در پی مرگ فرمانده سابق ارتش عراق؛

«مصطفی الکاظمی» دستور شناسایی عوامل حادثه «الطارمیه» را صادر کرد

«مصطفی الکاظمی» دستور شناسایی عوامل حادثه «الطارمیه» را صادر کرد

نخست وزیر عراق دستور شناسایی عوامل حادثه تروریستی «الطارمیه» بغداد که طی آن یکی از فرماندهان سابق ارتش جان باخت را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق به حادثه «الطارمیه» در بغداد واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی دستور داد تا هرچه سریع‌تر عوامل این حادثه تروریستی شناسایی و مجازات شوند.

در حمله تروریستی منطقه الطارمیه بغداد همچنین شماری کشته و زخمی شدند.

عصر جمعه بود که سرلشکر «علی غیدان»، فرمانده تیپ ۵۹ ارتش این کشور در حمله تروریستی تعدادی افراد ناشناس جان خود را از دست داد.

افراد ناشناس در شهرستان «الطارمیه» بغداد به خودروی این فرمانده عراقی حمله کرده و او را کشتند.

کد مطلب 4976367

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