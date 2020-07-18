کروم بوک جدید با نمایشگر لمسی دوگانه در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایوگوگل، سیستم عامل کروم با محصولات مختلفی مانند لپ تاپ ها، رایانه‌های رومیزی، تبلت‌ها و غیره سازگار شده و حالا گوگل در حال برنامه ریزی برای سازگار کردن آن با کروم بوک با نمایشگر لمسی دوگانه است.

در سال‌های اخیر شرکت‌های زیادی تولید لپ تاپ، تبلت و غیره با نمایشگرهای دوگانه لمسی را آغاز کرده وحتی تولید گوشی‌های دارای دو نمایشگر نیز توسط شرکت‌هایی مانند سامسونگ شروع شده است. ایسوس لپ تاپ ویندوزی زن بوک دو پرو را با دو نمایشگر شروع کرده و مایکروسافت نیز اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است. ظاهراً گوگل قصد دارد از سایر رقبا عقب نیفتد.

سیستم عامل به روز شده گوگل برای نصب بر روی کروم بوک های دارای دونمایشگر پالیکا نام دارد و اگر چه فعلاً اطلاعات چندانی در مورد آن در دسترس نیست، اما به نظر می‌رسد حالت‌های مختلفی به منظور استفاده از رابط کاربری آن برای بهینه سازی دسترسی به امکانات مختلف در نظر گرفته شده است. گوگل خود هنوز در این زمینه به طور رسمی اطلاع رسانی نکرده است.