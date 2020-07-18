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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۶

سرپرست معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد:

ایجاد کارنامه فرهنگی دانشجویی برای ثبت فعالیت‌ها در دانشگاه آزاد

ایجاد کارنامه فرهنگی دانشجویی برای ثبت فعالیت‌ها در دانشگاه آزاد

سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد از ایجاد کارنامه فرهنگی دانشجویی برای ثبت فعالیت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جهان‏بین، سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد با انتشار پستی در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشت: با توجه به رویکرد معاونت فرهنگی در کاهش تصدی ‎گری ستاد و تقویت و فعال‌سازی، کارنامه فرهنگی دانشجویی برای ثبت فعالیت‌ها ایجاد می‌شود و فعالیت‌ها از جهت کمی و کیفی ارزیابی می‌شود.

وی در این پیام اضافه کرد: شاخص‌ها و ضرایب با همکاری همه عزیزان و با تاکید بر سند دانشگاه اسلامی و نیز با محوریت اقطاب اثرگذار در فرهنگ دانشگاهی و با تاکید بر تثبیت مولفه‌های کلیدی که در کتاب باغبانی فرهنگ مطرح شده است.

سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: داشتن طرح راهبردی، افزایش تعداد دانشجویان مشارکت‌کننده و نیز مخاطب در فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و... به نسبت کل دانشجویان، فعالیت تشکل‌های دانشجویی و استادی، کانون‌ها، نشریات، گسترش ورزش همگانی، درآمدزایی اماکن ورزشی و..، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به‎صورت درست نمونه ای از این شاخص ها است. 

کد مطلب 4976426
مهتاب چابوک

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