به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جهان‏بین، سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد با انتشار پستی در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشت: با توجه به رویکرد معاونت فرهنگی در کاهش تصدی ‎گری ستاد و تقویت و فعال‌سازی، کارنامه فرهنگی دانشجویی برای ثبت فعالیت‌ها ایجاد می‌شود و فعالیت‌ها از جهت کمی و کیفی ارزیابی می‌شود.

وی در این پیام اضافه کرد: شاخص‌ها و ضرایب با همکاری همه عزیزان و با تاکید بر سند دانشگاه اسلامی و نیز با محوریت اقطاب اثرگذار در فرهنگ دانشگاهی و با تاکید بر تثبیت مولفه‌های کلیدی که در کتاب باغبانی فرهنگ مطرح شده است.

سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: داشتن طرح راهبردی، افزایش تعداد دانشجویان مشارکت‌کننده و نیز مخاطب در فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و... به نسبت کل دانشجویان، فعالیت تشکل‌های دانشجویی و استادی، کانون‌ها، نشریات، گسترش ورزش همگانی، درآمدزایی اماکن ورزشی و..، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به‎صورت درست نمونه ای از این شاخص ها است.