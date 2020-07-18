افزایش ۱۵۰ درصدی تصادفات فوتی گلستان

سرهنگ عباس مهاجر بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در ۲۰ روز اول تیرماه ۹۹ تعداد متوفیان درون شهری گلستان به رغم اقدامات انجام شده و اطلاع رسانی‌های همگانی صورت گرفته، روندی افزایشی را در پی داشته است.

مهاجر بسطامی افزود: طی این مدت تصادفات جرحی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش و تصادفات فوتی ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: با کاهش نسبی بیماری کرونا، شاهد ورود خودروهای غیربومی در سطح استان و افزایش حجم سفرهای درون استانی بوده‌ایم، به دلیل مساعد شدن شرایط جوی میزان استفاده از موتورسیکلت، به نحو قابل توجهی افزایش داشته که بخش قابل ملاحظه‌ای از تصادفات در حوزه استفاده کنندگان از موتورسیکلت و عابران پیاده بوده است.

مهاجربسطامی افزود: متأسفانه به دلیل عدم استفاده از پل هوایی و یا خط کشی‌های عرضی عبورعابر پیاده، شاهد وقوع تصادفات با عابر و فوت چند نفر از هم استانی‌ها بوده‌ایم، لذا توصیه اکید پلیس راهور استان به همه رانندگان و عابران پیاده، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و برخورداری از صبر و شکیبایی در حین رانندگی و توجه جدی به استفاده از پل‌های هوایی و گذرگاه‌های عابر پیاده و استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت سواران است.

مهاجر بسطامی گفت: دست یابی به کاهش تصادفات و برخورداری از شهری ایمن، به دور از دغدغه‌های ترافیکی، مستلزم مشارکت و ایفای نقش همه آحاد جامعه استانی بوده و می‌طلبد مسئولان و متولیان حوزه ترافیک با نگاه ویژه پلیس راهور استان را در این زمینه مساعدت و یاری کنند.