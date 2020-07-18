واحدهای معدنی راکد آذربایجان غربی احیا شود/اشتغال۵۰۰۰نفر در معادن

پریسا عابدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون ۴۸۱ واحد معدنی دارای پروانه بهره برداری در استان وجود دارد اظهارکرد: از این تعداد ۲۸۵ واحد معدنی در استان فعال بوده و مابقی راکد هستند.

وی میزان مواد معدنی استخراج شده از معادن دارای پروانه بهره برداری در استان را بیش از ۱۷ میلیون و ۵۴۹ هزارتن عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر حجم ذخایر قطعی معادن بیش از ۱.۲ میلیارد تن است که در صورت بهره برداری اصولی نقش مهمی در رونق اقتصادی استان دارد.

عابدپور تعداد اشتغال معادن استان را ۵ هزار و ۱۳۹ نفر برشمرد و اضافه کرد: در سال جهش تولید برای حمایت از واحدهای معدنی و جلوگیری از خام فروشی، سازمان، طبق ماده ۹۰ برای تشویق و ترغیب بهره برداران برای احداث واحدهای سنگ بری و فرآوری، پیگیری برای احداث ۲ واحد سنگ بری بزرگ مقیاس و اعطای تسهیلات بانکی برای توسعه واحدها و نوسازی ماشین آلات را در دستور کار دارد.

معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن استان خبر داد و گفت: با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی حجم سرمایه گذاری در بخش معادن استان ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل خود رشد داشته است.

عابدپور حجم سرمایه گذاری در بخش‌های معادن سنگ‌های معدنی، تزئینی، مصالح کوهی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: عمده مشکل بخش معدن مسئله خام فروشی و کمبود واحدهای سنگ بری بزرگ مقیاس استانی است.

وی اضافه کرد: توسعه واحدهای فرآوری معدنی در کنار معادن غنی آذربایجان‌غربی در دستور کار قرار گرفته تا محصولات معدنی با ارزش افزوده بسیار بیشتری وارد بازار شده و درآمد استانی افزایش یابد.