سوداگران مرگ در دام پلیس سمیرم افتادند

سرهنگ دوم سهراب قرقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از توقیف یک دستگاه سواری پژو حامل مواد مخدر در عملیات مأموران مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی خبر داد و اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ مشکوک و آن را متوقف؛ در بررسی اولیه مشخص شد که خودرو اسکورت محموله می‌باشد

وی افزود: بلافاصله پس از توقیف خودروی اسکورت؛ خودروی سواری پژو حامل مواد مخدر شناسایی که در یک عملیات موفقیت آمیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی سمیرم در ادامه بیان داشت: در بازرسی دقیق از خودروی پژو مقدار ۳۸ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف و در این رابطه چهار نفر سوداگر مرگ نیز دستگیر و هر دو خودرو روانه پارکینگ شد.

قرقانی تاکید کرد: مبارزه با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر صورت ویژه در دستور کار نیروی انتظامی بوده و پلیس با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد.