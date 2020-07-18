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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۹

فرمانده انتظامی سمیرم:

سوداگران مرگ در دام پلیس سمیرم افتادند

سوداگران مرگ در دام پلیس سمیرم افتادند

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم ازتوقیف یک دستگاه سواری پژو حامل مواد مخدر در عملیات ماموران مبارزه با مواد مخدر و دستگیری سوداگران مرگ خبر داد.

سرهنگ دوم سهراب قرقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از توقیف یک دستگاه سواری پژو حامل مواد مخدر در عملیات مأموران مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی خبر داد و اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ مشکوک و آن را متوقف؛ در بررسی اولیه مشخص شد که خودرو اسکورت محموله می‌باشد

وی افزود: بلافاصله پس از توقیف خودروی اسکورت؛ خودروی سواری پژو حامل مواد مخدر شناسایی که در یک عملیات موفقیت آمیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی سمیرم در ادامه بیان داشت: در بازرسی دقیق از خودروی پژو مقدار ۳۸ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف و در این رابطه چهار نفر سوداگر مرگ نیز دستگیر و هر دو خودرو روانه پارکینگ شد.

قرقانی تاکید کرد: مبارزه با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر صورت ویژه در دستور کار نیروی انتظامی بوده و پلیس با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 4976516

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