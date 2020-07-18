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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۳

با وجود پاندمی کرونا

بریتیش ایرویز کل ناوگان بوئینگ ۷۴۷ خود را زمین‌گیر کرد

بریتیش ایرویز کل ناوگان بوئینگ ۷۴۷ خود را زمین‌گیر کرد

بزرگترین اوپراتور بوئینگ ۷۴۷ در جهان، بریتیش ایرویز، اعلام کرد که دیگر از این هواپیمای سمبلیک و به یادماندنی استفاده نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بزرگترین اوپراتور بوئینگ ۷۴۷ در جهان، بریتیش ایرویز، اعلام کرد که دیگر از این هواپیمای سمبلیک و به یادماندنی استفاده نخواهد کرد. این در حالی اتفاق می‌افتد که با پاندمی کرونا صنعت هوانوردی به شدت آسیب دیده است.

این هواپیمایی در بیانیه‌ای اعلام کرد: دیگر امکان این وجود ندارد که «ملکه آسمان‌ها» (لقب بوئینگ ۷۴۷) دیگر هیچ پرواز مسافری‌ای برای بریتیش‌ایرویز انجام دهد. او ادامه داد: این تصمیم از همین حالا لازم‌الاجرا است.

طبق داده‌های وب‌سایت این ایرلاین ۳۲ فروند بوئینگ ۷۴۷-۴۰۰ اس در ناوگان این هواپیمایی وجود دارند.

این هواپیما که با القاب جامبو جت و ملکه آسمان‌ها شناخته می‌شود، توسط بریتیش‌ایرویز در مسیرهای پکن، دوبی، نیویورک، سانفرانسیسکو، کیپ تاون و مکزیکو به کار گرفته شده بود.

بریتیش ایرویز اعلام کرد که خواهان استفاده از هواپیماهای به روزتر و با مصرف سوخت کمتر، مانند ایرباس ای ۳۵۰ اس و بوئینگ ۷۸۷ دریم‌لاینر است.

کد مطلب 4976646

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