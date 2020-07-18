به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بزرگترین اوپراتور بوئینگ ۷۴۷ در جهان، بریتیش ایرویز، اعلام کرد که دیگر از این هواپیمای سمبلیک و به یادماندنی استفاده نخواهد کرد. این در حالی اتفاق میافتد که با پاندمی کرونا صنعت هوانوردی به شدت آسیب دیده است.
این هواپیمایی در بیانیهای اعلام کرد: دیگر امکان این وجود ندارد که «ملکه آسمانها» (لقب بوئینگ ۷۴۷) دیگر هیچ پرواز مسافریای برای بریتیشایرویز انجام دهد. او ادامه داد: این تصمیم از همین حالا لازمالاجرا است.
طبق دادههای وبسایت این ایرلاین ۳۲ فروند بوئینگ ۷۴۷-۴۰۰ اس در ناوگان این هواپیمایی وجود دارند.
این هواپیما که با القاب جامبو جت و ملکه آسمانها شناخته میشود، توسط بریتیشایرویز در مسیرهای پکن، دوبی، نیویورک، سانفرانسیسکو، کیپ تاون و مکزیکو به کار گرفته شده بود.
بریتیش ایرویز اعلام کرد که خواهان استفاده از هواپیماهای به روزتر و با مصرف سوخت کمتر، مانند ایرباس ای ۳۵۰ اس و بوئینگ ۷۸۷ دریملاینر است.
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