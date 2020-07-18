آیا ویروس کووید ۱۹ از طریق هوا منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پوریا شجاعی، در خصوص احتمال انتقال ویروس کووید ۱۹ از طریق هوا، اظهار کرد: در اوایل شیوع این بیماری نوظهور، نتایج تحقیقات بر انتشار ویروس توسط قطرات آب به صورت معلق در هوا استوار بود، اما اخیراً عقیده بالغ بر ۲۰۰ نفر از دانشمندان نشان از امکان انتقال بیماری توسط ذرات هوا دارد.

وی ادامه داد: طبق نظریه اول، امکان سرایت توسط ذرات محبوس در قطرات آب پس از خروج از دهان بیمار به دنبال سرفه یا عطسه، بیش از فاصله دو متری به حداقل می‌رسید و به علت داشتن وزن، فرود می‌آمد. اما فرضیه جدید انتقال ویروس از طریق ذرات هوا، حضور در فضاهای بسته بدون تهویه را خطرناک‌تر می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه یافته‌های اخیر نباید در مردم ایجاد استرس کند، گفت: در صورتی که این فرضیه به طور کامل اثبات شود، همچنان با ماسک زدن و رعایت اصول بهداشتی می‌توان از انتقال بیماری جلوگیری کرد.

وی ضمن تاکید بر استفاده از ماسک در همه مکان‌های عمومی، به مردم توصیه کرد در فضاهای بسته حداقل توقف را داشته باشند.