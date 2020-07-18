به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که حاوی تصاویری از سرقت منزلی است که متعلق به خانواده بی‌بضاعت که توسط افرادی با لباس نظامی مورد سرقت قرار گرفته بود.

در پی انتشار این فیلم که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت، فرمانده انتظامی خرمشهر امروز در رابطه با این سرقت توضیح داد: امروز رأس ساعت ۶ صبح پلیس آگاهی خرمشهر با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی سارقان مسلح منزل را که کلیپ آن در فضای مجازی انتشار یافته بود، شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ همت علی ترکارانی ادامه داد: سارقان توسط مال‌باختگان شناسایی شدند اما تحقیقات از متهمان همچنان ادامه دارد.

وی به تشریح روند این سرقت پرداخت و گفت: این سرقت مسلحانه منزل روز جمعه در منطقه کوت شیخ شهرستان خرمشهر به وقوع پیوست و سارقان در حالی که لباس نظامی به تن داشتند اقدام به سرقت کردند.

ترکارانی ادامه داد: در بازرسی‌های انجام شده از منزل این سارقان دو لباس نظامی سایر ارگان‌های نظامی، کاور اداره برق، سلاح کمری صوتی بسیار شبیه به سلاح جنگی، اسپری، شوکر، دستبند و ست کمری پلیسی و اوراق شناسایی مربوط به ارگان‌های نظامی کشف و ضبط شد.

بنا به گفته ترکارانی، این سارقان پیش از این نیز با استفاده به صورت ملبس به لباس‌های نظامی و خدماتی اقدام به سرقت کرده بودند که تمام لباس‌ها در مخفیگاه آنها کشف شد.

فرمانده انتظامی خرمشهر در پایان به مردم و همین طور به نیروهای خدماتی توصیه کرد حتماً هنگام مراجعه به درب منازل کارت شناسایی را به همراه داشته باشند و مردم حتماً کارت‌های شناسایی را بررسی کنند تا مانع از سوءاستفاده شود.

وی همچنین از مردم و خبرنگاران خواست از انتشار تصاویر مربوط به جرایم در فضای مجازی خودداری کنند چرا که این امر می‌تواند روند کشف جرم را مختل کند.