به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسعودیان راد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات استان سمنان در حال برگزاری است، اظهار داشت: هم‌زمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) که روز ازدواج نام‌گذاری شده است، ۱۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند استان سمنان اهدا می‌شود.

وی با اشاره به مشارکت سپاه، مراکز نیکوکاری و اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان در برگزاری این مرحله از رزمایش بیان کرد: راه‌اندازی کاروان جهیزیه در چهار نقطه استان برای جذب مشارکت‌های مردمی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با تأکید بر اینکه در روز اول ذی‌الحجه و دهه ولایت برنامه‌های فرهنگی و مشارکتی و حمایتی در این رزمایش مشخص و اجرایی می‌شود، اضافه کرد: محور کار توزیع جهیزیه با ۷۰ مرکز نیکوکاری در این استان است.

مسعودیان راد بابیان اینکه درمجموع ۶۰ سری جهیزیه از سوی کمیته امداد استان سمنان در این کاروان تهیه و توزیع می‌شود، تصریح کرد: رعایت پروتکل بهداشتی برای راه‌اندازی این کاروان در سطح شهر در دستور کار قرار دارد.