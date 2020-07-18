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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۲

به مناسبت روز ازدواج؛

۱۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند استان سمنان اهدا می‌شود

۱۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند استان سمنان اهدا می‌شود

سمنان- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به برگزاری مرحله دوم رزمایش همدلی در استان گفت: ۱۵۰ سری جهیزیه به مناسبت روز ازدواج به نوعروسان نیازمند اهدا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسعودیان راد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات استان سمنان در حال برگزاری است، اظهار داشت: هم‌زمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) که روز ازدواج نام‌گذاری شده است، ۱۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند استان سمنان اهدا می‌شود.

وی با اشاره به مشارکت سپاه، مراکز نیکوکاری و اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان در برگزاری این مرحله از رزمایش بیان کرد: راه‌اندازی کاروان جهیزیه در چهار نقطه استان برای جذب مشارکت‌های مردمی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با تأکید بر اینکه در روز اول ذی‌الحجه و دهه ولایت برنامه‌های فرهنگی و مشارکتی و حمایتی در این رزمایش مشخص و اجرایی می‌شود، اضافه کرد: محور کار توزیع جهیزیه با ۷۰ مرکز نیکوکاری در این استان است.

مسعودیان راد بابیان اینکه درمجموع ۶۰ سری جهیزیه از سوی کمیته امداد استان سمنان در این کاروان تهیه و توزیع می‌شود، تصریح کرد: رعایت پروتکل بهداشتی برای راه‌اندازی این کاروان در سطح شهر در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4976735

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