۳۴ سری جهیزیه به جامعه هدف بهزیستی استان سمنان اهدا شد

محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اهدا ۳۴ سری جهیزیه با حضور دستیار معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی در امر مسئولیت اجتماعی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) در استان خبر داد و بیان کرد: سری جهیزیه شامل یخچال، گاز، ماشین لباسشویی، جارو برقی و غیره است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۳۰ سری جهیزیه با مشارکت بسیج سازندگی استان سمنان تهیه شده است، اضافه کرد: ارزش هر پک جهیزیه ۴۲۰ میلیون ریال است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به تهیه چهار سری جهیزیه با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام، ادامه داد: ارزش هر پک ۶۰۰ میلیون ریال است.

نسیمی استفاده از ظرفیت‌ها، مسئولیت‌های اجتماعی و همراهی خیران را گامی برای تحقق اهداف فوق برشمرد و تصریح کرد: به لطف خیران این تعداد جهیزیه تهیه و به نوعروسان تحت پوشش اهدا می‌شود.

وی ادامه داد: نظیر این اقدامات گامی برای توانمندسازی جامعه هدف به شمار می‌رود لذا در این روز از خیران نیز تجلیل شد تا این مشوق‌ها زمینه حضور خیران را بیشتر فراهم سازد.