۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

۳۴ سری جهیزیه به جامعه هدف بهزیستی استان سمنان اهدا شد

سمنان- مدیرکل بهزیستی استان سمنان از اهدای ۳۴ سری جهیزیه به جامعه هدف بهزیستی با حضور معاون وزیر خبر داد و گفت: ارزش هر بسته، ۱۰۲ میلیون تومان برآورد می‌شود.

محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اهدا ۳۴ سری جهیزیه با حضور دستیار معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی در امر مسئولیت اجتماعی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) در استان خبر داد و بیان کرد: سری جهیزیه شامل یخچال، گاز، ماشین لباسشویی، جارو برقی و غیره است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۳۰ سری جهیزیه با مشارکت بسیج سازندگی استان سمنان تهیه شده است، اضافه کرد: ارزش هر پک جهیزیه ۴۲۰ میلیون ریال است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به تهیه چهار سری جهیزیه با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام، ادامه داد: ارزش هر پک ۶۰۰ میلیون ریال است.

نسیمی استفاده از ظرفیت‌ها، مسئولیت‌های اجتماعی و همراهی خیران را گامی برای تحقق اهداف فوق برشمرد و تصریح کرد: به لطف خیران این تعداد جهیزیه تهیه و به نوعروسان تحت پوشش اهدا می‌شود.

وی ادامه داد: نظیر این اقدامات گامی برای توانمندسازی جامعه هدف به شمار می‌رود لذا در این روز از خیران نیز تجلیل شد تا این مشوق‌ها زمینه حضور خیران را بیشتر فراهم سازد.

کد مطلب 6834486

