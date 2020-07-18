به گزارش خبرنگار مهر، علی کمالی زاده ظهر شنبه در مراسم افتتاح سوله مدیریت بحران - ورزشی منطقه ۱۰ کرج، اظهار کرد: علیرغم مواردی مانند مشکلات اقتصادی، تورم و بروز شیوع کرونا که گریبانگیر جامعه شده، انجام پروژههای عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و غیره در کرج متوقف نشده است.
وی گفت: شهرداری کرج با وجود مشکلات اقتصادی در سال گذشته موفق شد که ۸۵ درصد بودجه عمرانی را جذب کند.
شهردار کرج با بیان اینکه جذب این میزان از بودجه عمرانی در روزهای خوب اقتصادی شهرداری کرج نیز کم نظیر بوده است، عنوان کرد: با حمایتهای شورای شهر و تلاش همکاران در شهرداری این مهم محقق شده و امید است با برنامه ریزی هایی که انجام شده بتوانیم سال آینده این رقم را به بیش از ۹۰ درصد برسانیم.
کمالی زاده افزود: در آبان ماه سال ۹۷ حدود ۱۱ درصد کسری بودجه عمرانی داشتیم اما با تمهیدات دنبال شده در پایان همان سال این رقم به ۷۰ درصد رسید.
وی بیان کرد: امید است با همراهی شورای شهر کرج، شنبههای جهادی برای افتتاح پروژههای شهری را بتوانیم در هفتههای آتی نیز دنبال کنیم.
شهردار کرج گفت: بافتهای فرسوده شهری به خوبی شناسایی شده و سولههای بحرانی که در کرج ساخته میشود در حاشیه نقاط کم برخوردار است که تاب آوری کمتری در برابر حوادثی مانند زلزله دارد.
کمالی زاده هدف از ایجاد سولههای مدیریت بحران - ورزشی را علاوه بر بهبود سرانه ورزشی در محلات کم برخوردار، احداث فضاهایی برای اسکان موقت در مواقع بحرانی دانست.
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