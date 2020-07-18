به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله‌جلسات نقد کتب دانشی و سیاستی، نشست بررسی و نقد کتاب حقوق اسلامی و حقوق بین‌الملل (منتشر شده در انتشارات دانشگاه آکسفورد) توسط اداره تعاملات علمی و بین‌المللی پژوهشگاه و گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

این نشست با ارائه خانم امیلیا جاستینا پاول؛ عضو هیأت علمی دانشگاه نوتردام آمریکا و نقادی مصطفی فضائلی عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم و حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه،‌به همراه نقد و ارائه نظر اعضای هیئت‌علمی گروه‌های حقوق و سیاست پژوهشگاه برگزار می شود.

علی پیرحیاتی هم دبیری این نشست را به عهده دارد.

نشست «بررسی و نقد کتاب حقوق اسلامی و حقوق بین‌الملل (منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد)» روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه جاری از ساعت ۱۶ به صورت مجازی و تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

جهت ورود اینجا کلیلک کنید.

لازم به یادآوری است که صفحه جلسات مجازی برای راهنمایی جهت حضور شما علاقمندان در نشست‌های مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فعال شده است.

همچنین برای هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناس گروه سیاست پژوهشگاه ( به شماره تماس ۰۹۱۹۴۶۶۹۲۷۹) تماس حاصل نمایید.