به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هاله زواتی گفت: عراق مراحل تدارکاتی لازم را برای از سرگیری صادرات نفت به اردن نهایی کرده است.
دو کشور هفته گذشته درباره ازسرگیری صادرات نفت عراق به پالایشگاه نفت اردن در زرقا توافق کردند.
عراق از سپتامبر ۲۰۱۹ تا پایان آوریل ۲۰۲۰، ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت را با سطح روزانه ۱۰ هزار بشکه به اردن صادر کرده است.
بر اساس این گزارش، نفتکشهای عراقی در زمان محدودیتهای ناشی از مهار ویروس کرونا، محمولههای نفت را در مرز این کشور در نفتکشهای اردنی تخلیه میکنند.
براساس بیانیه وزارت انرژی اردن، عراق و اردن در ماه فوریه تفاهمنامهای را برای پوشش صادرات نفت امضا کردند که در آن هاشمیها در مقابل بهعهده گرفتن هزینههای حملونقل، برای هر بشکه نفت خام ۱۶ دلار تخفیف دریافت میکنند.
نفت صادرشده از بیجی عراق ۷ درصد از نیازهای روزانه اردن را پوشش میدهد.
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