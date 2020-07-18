به گزارش خبرگزاری مهر، فخری ابو دیاب، کارشناس امور مسجدالاقصی در گفتگو با پایگاه خبری عربی ۲۱ با اشاره به طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق اراضی فلسطینی در قدس اشغالی فاش کرد که این رژیم با هدف کاهش حضور فلسطینی‌ها در قدس اشغالی به ۱۰ درصد از کل جمعیت آن، درحال اجرای طرح الحاق خاموش قدس اشغالی است.

وی به تحرکات رژیم صهیونیستی برای کاهش فشار بین المللی به دنبال مخالفت شدید با طرح الحاق کرانه باختری و دره رود اردن از طریق اجرای طرح الحاق خاموش در قدس اشغالی با سوء استفاده از مشغول بودن دنیا به ویروس کرونا، اشاره کرد.

ابودیاب بیان کرد: رژیم صهیونیستی طرح‌های مختلفی را برای قطع کردن ارتباط میان محله‌های فلسطینی در قدس اشغالی اجرا می‌کند و طرح مذکور، منطقه قدس شرقی را در برخواهد گرفت که از وجود شهرک‌های بزرگ رنج می‌برد؛ شهرک‌هایی مانند معالیه ادومیم که مساحت آن از تل‌آویو بیشتر است.

وی گفت: این طرح عمدتاً متکی به گسترده‌تر کردن شهرک‌های موجود در قدس از طریق افزایش مجتمع‌های مسکونی در این شهرک‌ها در چارچوب طرح موسوم به قدس بزرگ است. این طرح عملاً در حال اجرا است به طوری که رژیم اشغالگر درحال ادامه آسفالت به اصطلاح «خیابان آمریکا» و طرح خط قطار منطقه ساحل تا شهرک معالیه ادومیم در منطقه موسوم به «ای ۱» است.

کارشناس امور مسجد الاقصی ادامه داد: رژیم اشغالگر درحال برنامه‌ریزی برای تسهیل ارتباط میان شهرک‌ها از طریق طرح الحاق بخش‌هایی از قدس و جدا کردن بخش شمالی کرانه باختری از بخش جنوبی آن است تا مانع از تشکیل یک کشور فلسطینی دارای پیوند جغرافیایی شود.

وی تاکید کرد: اسرائیل می‌خواهد تعداد شهرک‌نشینان خود در قدس شرقی را به یک میلیون نفر افزایش دهد و به همین منظور طرحی برای برداشتن موانع بین شهرک‌های کفار ادومیم، معالیه ادومیم و دیگر شهرک‌های اطراف و قرار دادن موانع در پشت این منطقه در نظر گرفته شده است.

ابودیاب به ویرانی مستمر منازل فلسطینی‌ها از سوی رژیم صهیونیستی به ویژه پیرامون مسجد الاقصی و مصادره گسترده اراضی در اطراف این مسجد و نیز تداوم حفاری‌های زیر مسجد الاقصی اشاره کرد.

وی افزود: حفاری در زیر مسجد الاقصی و اطراف آن با سرعت ادامه دارد به طوری که ۸۶ منزل فلسطینی در اطراف آن تَرَک برداشته است و اشغالگران به جای توقف حفاری و یهودی سازی به فلسطینی‌ها اخطار داده اند که منازل خود را ترک کنند و هدف پاکسازی منطقه از فلسطینی‌ها از طریق وادار کردن آنها به ترک منازلشان است.

این کارشناس امور مسجد الاقصی در ادامه به طرح خطرناکی که صهیونیست‌ها برای تعطیلی تنها منطقه صنعتی در قدس در دست اجرا دارند، اشاره کرد و گفت: این سبب بسته شدن کامل منطقه صنعتی خواهد شد و کارگران فلسطینی برای یافتن لقمه نانی باید به خارج از قدس اشغالی بروند.