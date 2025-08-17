طرح استعماری «E1»؛ بخشی از پروژه کلان «اسرائیل بزرگ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، فخری ابو دیاب، کارشناس امور قدس، نسبت به آغاز اجرای طرح استعماری موسوم به «E1» از سوی رژیم اشغالگر به ریاست بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی کابینه نتانیاهو هشدار داد و آن را بخشی از پروژه کلان «اسرائیل بزرگ» دانست.

وی افزود: رژیم صهیونیستی پس از سال‌ها تعلیق، بار دیگر فعال‌سازی طرح‌هایی چون اتصال شهرک «معالیه ادومیم» به قدس را آغاز کرده است؛ اقدامی که تحت عنوان «قدس بزرگ» دنبال می‌شود و به معنای قطع پیوند جغرافیایی شمال و جنوب کرانه باختری و نابودی کامل امکان تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی یکپارچه خواهد بود.

ابو دیاب تأکید کرد: اشغالگران برای اجرای این طرح، به کوچاندن خانواده‌های فلسطینی از تجمعات بدوی مانند جبل البابا و مناطق العیزریه و نیز تصرف زمین‌ها و مسیرهای حیاتی همچون «مسیر بافت زندگی» روی آورده‌اند تا با بریدن شریان‌های ارتباطی فلسطینیان، رؤیای ملی آنان برای تشکیل کشور مستقل را از بین ببرند.

به گفته وی، این طرح تنها به قدس و کرانه باختری محدود نمی‌شود، بلکه سنگ‌بنای دیدگاه توراتی رژیم صهیونیستی برای تحقق «اسرائیل از نیل تا فرات» است؛ خطری که در آینده دامن گیر کشورهای عربی نیز خواهد شد. اشغالگران از مشغول بودن جهان با جنگ علیه غزه سوءاستفاده می‌کنند تا این پروژه‌های استعماری را بدون فشار یا حسابرسی پیش ببرند.