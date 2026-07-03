تداوم اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم اشغالگر صهیونیستی طرحی را برای احداث ۱۳ شهرک جدید در مرکز کرانه باختری اشغالی تصویب کرد در حالی که فرمانداری قدس نسبت به پیامدهای این اقدام در تکه‌تکه کردن کرانه باختری و جداسازی قدس هشدار داد.

کانال ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که طرح شهرک سازی در منطقه «بنیامین» اجرا می‌شود و فاز نخست آن شامل راه‌اندازی ۴ تا ۶ شهرک جدید با بودجه‌ای میلیون‌شکلی در ماه‌های آینده آغاز خواهد شد.

در همین حال، فرمانداری قدس در بیانیه‌ای با محکومیت شدید این اقدام، اعلام کرد: این طرح بخشی از یک پروژه گسترده‌تر برای تحمیل واقعیت‌های جغرافیایی جدید، قطع ارتباط جغرافیایی میان شهرهای فلسطینی و در نهایت عزل کامل قدس اشغالی از محیط پیرامونی آن است.

این نهاد فلسطینی تصریح کرد: تسریع در ساخت‌وسازهای غیرقانونی با معادلات سیاسی داخلی و نزدیکی انتخابات کنست ارتباط دارد و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

این منبع افزود: آمارهای پژوهشی نشان می‌دهد که روند ساخت کانون های شهرک نشینی در سال‌های اخیر جهشی بی‌سابقه داشته و از میانگین ۸ طرح در سال، اکنون به ده‌ها مورد در سال رسیده است که با هدف نابودی کامل ایده تشکیل کشور مستقل فلسطین انجام می‌شود.