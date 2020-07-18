۲۷۸ بیمار جدید کرونا در مازندران شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در شبانه روز گذشته ۲۴۴ بیمار جدید مشکوک به کووید ۱۹ در بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران بستری و ۱۵۴ نفر مرخص شدند.

موسوی با بیان اینکه هم اکنون یک‌هزار و ۳۲۱ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان‌های زیرمجموعه این دانشگاه بستری هستند، افزود: شهروندان از تجمع در مراکز خرید، تالارها، دورهمی‌های خانوادگی و مکان‌های مسقف پرهیز و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شستن مکرر دست‌ها و نیز استفاده از ماسک به کاهش انتشار کرونا و قطع زنجیره انتقال آن کمک کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز با اشاره به پذیرش ۳۴ بیمار جدید کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته در چهار بیمارستان زیرمجموعه این دانشگاه، گفت: ۱۰ بیمار با بهبودی نسبی مرخص شدند.

فرزاد جلالی شمار بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان‌های بابل را ۲۵۶ نفر اعلام کرد و افزود: ۴۱ بیمار با علائم تنفسی حاد در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های بابل بستری هستند.