نقش اجرای کاداستر در پیشگیری از تعرض به اراضی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک ذبیح‌الله خداییان، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور پیرامون رفع برخی مشکلات تثبیت اراضی منابع طبیعی کشور و صدور سند برای آن‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

خداییان در این دیدار با اشاره به این موضوع که هنر مدیریت این است که مدیر با کمترین امکانات بیشترین بهره‌وری را داشته باشد، اظهار کرد: در برخی استان‌ها کارهای خوبی انجام شده که این نشان از همکاری مناسب و متقابل دو مجموعه ثبت و منابع طبیعی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: دیده شده است دو استان که همجوار بوده و از نظر اقلیمی و نیروی انسانی و امکانات در شرایط مشابهی هستند اما یک استان در جانمایی و تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی نسبتاً موفق بوده ولی استان دیگر توفیق چندانی نداشته است. علت این امر نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و فعال می‌توان از حداقل امکانات بیشترین بهره را برد.

وی با اشاره به برخی از استان‌هایی که بخش عمده اراضی ملی و منابع طبیعی آن‌ها اراضی کویری است، گفت: در این مناطق استان‌هایی داریم که کاملاً شرایط مشابه دارند اما در یکی عملکرد مثبت و دیگری ضعیف و همچنین در استان‌های ساحلی و شمالی هم از چنین وضعیتی برخورداریم.

خداییان با بیان این موضوع که برخی مدیران با بهانه‌تراشی کم‌کاری خود را توجیه می‌کنند، افزود: مدیران اگر دغدغه کار را داشته باشند و با برنامه‌ریزی کارها را پیش ببرند حتماً کارها با سرعت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت و به اهدافی که در سازمان طراحی شده نزدیک‌تر خواهیم شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم‌ترین راه پیشگیری از تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و بیت‌المال و مبارزه با فساد را اجرای کاداستر دانست و بیان کرد: برای اینکه کاداستر هرچه سریعتر انجام شود می‌توان از بخش خصوصی برای تهیه نقشه استفاده کرد و از توان همکاران در امر راستی آزمایی نقشه‌های ارائه شده و تثبیت اراضی استفاده کرد.

وی با ابراز امیدواری از آینده‌ای روشن در اجرای طرح کاداستر که با همکاری دو مجموعه ثبت اسناد و املاک و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری صورت می‌پذیرد، گفت: به‌منظور جلوگیری از اطاله در صدور سند تک برگ برای منابع طبیعی با تعاملی که با خزانه داری کل کشور می‌توان انجام داد می‌شود سندهای دفترچه‌ای را هرچه سریعتر به‌دست ادارات ثبت رساند تا صدور سند تک برگ آن‌ها به سرعت انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد که نیاز است هر دو مجموعه در شناساندن طرح کاداستر و اهمیت آن برای کشور به مسؤلان تمام تلاش خود را انجام دهند.

منصور نیز در ادامه این نشست از همکاری بسیار خوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سنددار کردن اراضی منابع طبیعی تشکر و بیان کرد: برای جلوگیری از هر گونه اشتباه و زمان‌بر شدن کار می‌بایست روش گزارش‌نویسی و مستندات دو مجموعه یکسان شود و اختلافات آماری بررسی شود.

در پایان مقرر شد که جهت پیشبرد امور، تشکیل جلسات بین رؤسای سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هر ماه یکبار و بین معاونان مربوطه هر دو هفته یک‌بار و در استان‌ها بین مدیران کل هر هفته تشکیل شده و با تعامل نسبت به افزایش تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام کنند.