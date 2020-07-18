برگزاری هرگونه همایش، سمینار و گردهمایی مطلقاً ممنوع

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در ابلاغیه به استانداران و روسای ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا عنوان کرد: با توجه به شیوع مجدد بیماری کووید ۱۹ در کشور و اعمال برخی محدودیت ها، با تصویب بیست و ششمین جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی که ۲۵ تیرماه برگزار شد، و با تایید وزیر کشور، در راستای جلوگیری از گسترش و ابتلای بیماری در سطح کشور و صیانت از سلامت شهروندان، برگزاری هرگونه همایش، سمینار و گردهمایی حضوری در سطح کشور تا شرایط کاهش شیوع و ابتلا به بیماری ممنوع است.

ذوالفقاری در این ابلاغیه اشاره کرده است؛ درصورت لزوم برای برگزاری همایش ها و سمینارها با استفاده از امکانات الکترونیکی و به صورت ویدئوکنفرانس اقدام شود.

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا همچنین در این ابلاغیه خطاب به استانداران و روسای ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا تاکید کرده است تا ضمن اقدام در این زمینه، این دستور را به دستگاه های استانی و فرمانداری های تابعه نیز ابلاغ نمایند تا اقدامات لازم معمول گردد.