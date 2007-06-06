بلر خواستار پایان تحریم دانشگاه های انگلیس علیه رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، بلر مدعی شد که اعمال تحریم دانشگاه ها و مراکز علمی انگلیس علیه اسرائیل علاوه بر مضر بودن آن برای روند صلح در خاورمیانه ، مشکلاتی را برای روابط در این بخش از جهان ایجاد خواهد کرد.

بلر که در مجلس عوام انگلیس سخنرانی می کرد، افزود : تنها راه حل نهایی برای درگیریها در خاورمیانه به ویژه برای اسرائیل و فلسطین اقدام به گفتگو برای تاسیس دو دولت است.

اظهارات بلر در واکنش به اقدامات اخیر مراکز علمی و دانشگاهی انگلیس صورت می گیرد که اقدام به تحریم مراکز دانشگاهی اسرائیل به خاطر سیاست های سرکوبگرانه این رژیم و نقض حقوق بشر در اراضی اشغالی، کردند.

در کنگره سالانه این اتحادیه که چهارشنبه گذشته برگزار شد اکثر 120 هزار استاد دانشگاه عضو اتحادیه با پیشنهاد تحریم دانشگاه های "اسرائیل" موافقت نمودند.

دو سال پیش نیز یک چنین تصمیمی از سوی مؤسسات دانشگاهی انگلیس اتخاذ شد. استادان دانشگاه انگلیس رژیم صهیونیستی را به نژادپرستی و نقض حقوق بشر و جلوگیری از تردد آزاد فلسطینیان متهم کرده اند.

گفتنی است که چند روز پیش نیز ده ها تن از مهندسان و معماران انگلیسی با امضای طوماری "اسرائیل" را مسئول سرکوب و شکنجه ملت فلسطین دانستند. در این طومار مهندسان و معماران صهیونیست شریک جرم مقامات "اسرائیلی" خوانده شدند.