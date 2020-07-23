تصمیم قطعی درباره کنکور گرفته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وضعیت کرونا در استان‌های خراسان رضوی، مازندران، فارس و تهران افزایشی است.

وی با اشاره به کمبود دستگاه‌های اکسیژن در بیمارستان‌ها افزود: در شرایط معمولی تقریباً ۱۰ درصد از بیماران به دستگاه اکسیژن نیاز دارند اما در شرایط کرونایی، ۱۰۰ درصد بیماران به دستگاه اکسیژن نیاز دارند.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: حدود ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه برای دستگاه اکسیژن ساز داریم که این مبلغ را بین دانشگاه‌ها توزیع کرده ایم و ما مشکلی در منابع مالی نداریم و مشکل فعلی ما ظرفیت شرکت‌های اکسیژن ساز است که در پوشش وزارت صمت هستند به همین دلیل با تأخیر دستگاه‌ها به وزارت بهداشت می‌رسد.

وی بیان کرد: در ۵ ماه اخیر تجربه کادر درمانی کشور در مراقبت از بیماران کرونایی افزایش یافته و مؤثرترین عامل در نجات بیماران، کادر درمانی هستند نه داروها، هر چه کادر درمانی تبحر بیشتری داشته باشند شانس نجات بیمار را بالاتر می‌برند.

جان بابایی با اشاره به اختیار دادن واکسن کرونا به ایران، ابراز کرد: محرومیت‌هایی که برای کشور ما ایجاد کردند واقعاً ظالمانه بود و ما در اوایل بیماری کرونا که سه میلیون ماسک خریداری کرده بودیم کشور انگلیس محموله ماسک ایران را توقیف کرد و این نشان دهنده آن است که علی‌رغم تمام حرف‌هایی که زدند، دولت انگلیس رفتاری انسانی ندارد و به این منظور از آن زمان در کشور شروع به تولید ماسک کردیم و امروز خوشبختانه کمبود ماسک در کشور نداریم.

وی با اشاره به تولید واکسن در کشور گفت: یک گروه بسیار قوی در کشور در حال فعالیت در این زمینه است و البته اگر کشورهای دیگر این واکسن را تولید کنند، واقعاً نمی‌دانیم چه زمانی این واکسن را در اختیار ایران قرار می‌دهند ولی فکر می‌کنم با توجه به توانمندی‌هایی که در کشور وجود دارد، بتوانند دانشمندان ایرانی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان این واکسن را تولید کنند.

وی تاکید کرد: نحوه در اختیار دادن واکسن کرونا بستگی دارد این واکسن در چه کشوری ساخته شود؛ مسلماً اگر در آمریکا تولید شود قطعاً آخرین کشور خواهیم بود که این واکسن در اختیارمان قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: پیک اول کرونا خوشبختانه در ماه رمضان و عید نوروز بود و رفت و آمدها کاهش پیدا کرد ولی متأسفانه بعد از عید فطر مردم با برگزاری مهمانی‌ها، عروسی‌ها و مراسمات سوگواری موجب شیوع بیشتر این بیماری در کشور شدند.

معاون درمان وزیر بهداشت و درمان با اشاره به برگزاری کنکور گفت: در رابطه با نحوه و زمان برگزاری کنکور ستاد ملی کرونا تصمیم می‌گیرد و ملاحظاتی وجود دارد که در حال مطالعه هستند و هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌اند.